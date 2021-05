Omicidio a Easttown: il nuovo trailer italiano della serie con Kate Winslet

Omicidio a Easttown è la nuova serie con protagonista Kate Winslet e, in attesa del debutto sugli schermi di Sky della serie, online è stato condiviso il nuovo trailer italiano.

Nel video viene introdotta la complicata vita di Mare, tra un caso irrisolto che ancora la tormenta e problemi con il suo ex marito, e la situazione peggiora ulteriormente quando accade un omicidio che sconvolge la tranquilla vita di provincia.

La protagonista, inoltre, incontra uno scrittore con cui potrebbe iniziare una relazione mentre le indagini diventano sempre più complicate.

La serie Mare of Easttown in sette episodi, ha come protagonista Kate Winslet e l'attrice è coinvolta anche in veste di produttrice. L'attrice premio Oscar per The Reader - A voce alta interpreta Mare Sheehan, una detective di una cittadina della Pennsylvania che indaga su un caso di omicidio mentre la sua vita va a rotoli. Un crime drama che esplora il lato più oscuro delle comunità più chiuse, e come la famiglia e i drammi del passato possano definire il nostro presente.

La storia di Omicidio a Easttown è ambientata nei sobborghi di Philadelphia. Al centro troviamo la disincantata detective Mare Sheehan, che si ritrova a indagare sull'omicidio di una giovanissima ragazza madre in un momento in cui deve affrontare anche una serie di problemi personali legati al suo travagliato passato più recente. Mare, che è una piccola celebrità locale grazie a un tiro da record durante una partita di basket del liceo un quarto di secolo prima, nel frattempo è tormentata pure da un altro caso vecchio ormai di un anno e mai risolto, la sparizione della figlia di una sua ex compagna di scuola. Un caso che l'ha messa a dura prova e che ha spaccato la comunità, sempre più scettica sulle sue capacità. In un mondo così piccolo in cui tutti si conoscono non ci si può nascondere...o forse sì?

Omicidio a Easttown vede nel cast, fra gli altri, Guy Pearce (L.A. Confidential, The Hurt Locker), che con Winslet aveva recitato già nella miniserie HBO Mildred Pierce, nei panni di Richard Ryan, un professore di scrittura creativa, Julianne Nicholson (The Outsider) in quelli di Lori Ross, la migliore amica di una vita della protagonista, Jean Smart (Watchmen) che interpreta la madre di Mare, Helen, Angourie Rice (Spiderman: Homecoming, L'inganno, The Nice Guys) che nella serie è invece la figlia di Mare, Siobahn, e Evan Peters (WandaVision, Pose, X-Men) nei panni di Colin Zabel, giovane detective che aiuterà Mare nelle indagini. Creatore della serie nonché sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo è Brad Ingelsby (Tornare a vincere, Il fuoco della vendetta - Out of the furnace). La regia è di Craig Zobel (The Hunt, Manglehorn, The Leftovers).