Omen - L'origine del presagio, l'inquientante trailer del film horror

Bisognerà attendere il 4 aprile per vedere nelle sale italiane il film horror Omen - L'origine del presagio e, nell'attesa, è stato condiviso online il primo trailer.

Nel filmato si vedono delle inquietanti sequenze che permettono di scoprire qualche dettaglio in più sui personaggi coinvolti nella nuova storia della saga horror.

I primi dettagli del film horror

In Omen - L'origine del presagio si racconta cosa accade quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della Chiesa. La giovane incontra poi un'oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere il male incarnato.

Nel cast del progetto ci sono Bill Nighy, Ralph Ineson, Nell Tiger Free, Sonia Braga, e Andrea Arcangeli.

Arkasha Stevenson è alla regia, oltre ad aver firmato la sceneggiatura insieme a Tim Smith e Keith Thomas, ispirandosi a personaggi creati da David Seltzer, con una storia di Ben Jacoby.

Nel team di produttori ci sono anche David S. Goyer e Keith Levine.