Omen - L'origine del presagio, il trailer italiano del film prequel della saga horror

Arriverà nelle sale italiane il 4 aprile Omen - L'origine del presagio, il film ideato come prequel della saga horror e di cui online è stato condiviso il trailer italiano.

Nel video del progetto, targato 20th Century Studios, si vede quello che accade quando una giovane suora si ritrova alle prese con degli eventi sovrannaturali che coinvolgono anche una ragazza che spera di aiutare.

Di cosa parla il film

In Omen - L'origine del presagio si racconta quello che accade quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa, incontra un'oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere l'incarnazione del male.

Il film è interpretato da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman), con Charles Dance (Il Trono di Spade) e Bill Nighy (Living).

Uno sguardo al nuovo anticristo: Omen - Il presagio

Il team creativo

L'horror è diretto da Arkasha Stevenson ed è basato sui personaggi creati da David Seltzer (Il presagio), con un soggetto di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) e Keith Levine (The Night House - La casa oscura) sono i produttori, mentre Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline) e Gracie Wheelan sono i produttori esecutivi.