Omar Sy e Kerry Washington star di Shadow Force, diretto da Joe Carnahan

Omar Sy e Kerry Washington saranno i protagonisti del nuovo thriller Shadow Force, diretto da Joe Carnahan.

Il progetto prodotto da Lionsgate è stato scritto dal regista di Bad Boys For Life in collaborazione con Leon Chills.

Shadow Force racconterà la storia di una coppia che si è separata e si ritrova alle prese con una taglia sulla loro vita. I personaggi affidati a Omar Sy e Kerry Washington dovranno quindi fuggire con il figlio per evitare il loro ex datore di lavoro, a capo di un'unità segreta che ha inviato per ucciderli.

Joe Carnahan è stato recentemente co-autore e regista del thriller Copshop con protagonista Alexis Louder, oltre a essere stato sceneggiatore di Boss Level con star Frank Grillo.

Nathan Kahana, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Omar è nel suo momento migliore - insieme alla sua fama globale, è adatto in modo ideale a essere il protagonista di questo dramma pieno d'azione con Kerry, il cui talento come attrice e produttrice è senza paragoni. Siamo elettrizzati nel lavorare con il team della produzione composto da Stephen "Dr." Love, Kerry, Sterling K. Brown e Pilar Savone, che hanno sostenuto questa storia di una famiglia in pericolo fin dall'inizio e con Joe, che offrirà uno stile unico e viscerale al film".