Olivia Wilde nega di aver lasciato Jason Sudeikis per Harry Styles: "La nostra relazione era finita da tempo"

Olivia Wilde ha deciso di mettere a tacere una volta per tutte le voci che hanno accompagnato la premiere del suo secondo film da regista, Don't Worry Darling, facendo chiarezza sulla sua vita amorosa. In una nuova storia di copertina per il numero di ottobre di Vanity Fair, Wilde, 38 anni, ha parlato candidamente di Harry Styles e di come la sua relazione con l'ex Jason Sudeikis fosse finita prima che lei e il musicista si mettessero insieme.

Don't Worry Darling: Harry Styles e Olivia Wilde a Venezia 2022

"L'idea che ho lasciato Jason per Harry è completamente imprecisa", ha detto Olivia Wilde a Vanity Fair, smentendo le voci secondo cui aveva lasciato il suo ex fidanzato Jason Sudeikis per Harry Styles. "La nostra relazione era finita molto prima che io incontrato Harry" ha dichiarato l'attrice e regista.

"Come ogni relazione che finisce, non finisce dall'oggi al domani. Sfortunatamente, io e Jason abbiamo avuto una strada molto accidentata e abbiamo ufficialmente sciolto la relazione verso l'inizio della pandemia", ha continuato. "Stavamo crescendo due bambini durante il lockdown, quindi siamo stati co-genitori in quel periodo".

Wilde ha aggiunto: "Una volta che è diventato chiaro che la convivenza non era più vantaggiosa per i bambini, la scelta responsabile è stata quella di interromperla, perché potremmo essere genitori migliori come amici che vivono in case diverse".

Don't Worry Darling, Olivia Wilde sulle scene hot tagliate dal trailer: "Viviamo in una società puritana"

Olivia Wilde e Jason Sudeikis hanno iniziato a frequentarsi nel 2011 e sono stati fidanzati per diversi anni, prima che PEOPLE riferisse nel novembre 2020 che la coppia aveva deciso di chiudere la loro relazione.

"La separazione è avvenuta all'inizio dell'anno", ha detto una fonte vicina alla coppia a PEOPLE. "È stato amichevole e sono passati a una routine di co-genitorialità. I ​​bambini sono la priorità e il cuore del rapporto familiare".