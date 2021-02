Olivia Newton-John: la verità sulla strana scomparsa del suo ex compagno sarà rivelata?

Circa sedici anni fa, il compagno di Olivia Newton-John, Patrick McDermott, scompariva nel nulla durante una battuta di pesca. Adesso, Yvette Nipar, ex moglie di McDermott, ha rivelato di essere al lavoro su un libro incentrato sulla scomparsa del suo ex marito e di aver consultato anche la protagonista di Grease.

Come riportato dal magazine Woman's Day, nel corso degli anni Olivia Newton-John e Yvette Nipar sono diventate molto amiche in seguito alla sparizione di Patrick McDermott, ex compagno della protagonista di Grease ed ex marito della seconda. Secondo il Daily Mail, non è ancora chiaro quale possa essere il contributo di Olivia Newton John. Attraverso il suo profilo Facebook, Yvette Nipar ha scritto: "Ho lavorato sul libro per diversi anni e, in un certo senso, è stato il mio modo di elaborare il lutto. Finalmente, dopo otto anni, sono pronta a condividere con voi quanto scritto".

Yvette Nipar è un'attrice che ha recitato in show quali Melrose Place, 21 Jump Street e CSI Miami e che ha sposato Patrick McDermott nel 1992. I due hanno divorziato a giugno 1993, mentre la Nipar era incinta di loro figlio. Due anni fa, la donna ha postato una foto di suo figlio Chance insieme al padre e ha scritto: "Esattamente quattordici anni fa, il padre di mio figlio spariva senza lasciare traccia. Da allora, il nostro percorso è stato davvero brutale ma, nonostante tutto, siamo ancora qua".

Patrick McDermott si è smarrito il 30 giugno 2005 durante una battuta di pesca a San Pedro Marina. Nessuno lo ha visto imbarcarsi e Olivia Newton-John ha avvertito le autorità della sua scomparsa soltanto una settimana dopo il 30 giugno. All'epoca, la protagonista di Grease era impegnata con il tour promozionale di un suo nuovo film in Australia. In un'intervista del 2016, l'attrice ha dichiarato: "Patrick è andato disperso e nessuno sa cosa sia realmente accaduto. Meravigliarsi e interrogarsi è umano ma, a un certo punto, si può solo accettare ciò che è accaduto". Nonostante numerose e strane teorie, Yvette Nipar crede che il suo ex marito sia ormai deceduto da tempo.