Olivia Newton-John: la sua lotta al tumore, le cure e la nostalgia per l'Australia

Olivia Newton-John ha parlato di come affronta giorno per giorno il suo tumore, in che modo cura corpo e anima e della mancanza dei suoi familiari a Melbourne, oggi nella morsa del Covid.

Olivia Newton-John ha parlato della sua lotta contro un tumore di cui soffre da temmpo e ha spiegato come "convive" con questa malattia. La star di Grease ha anche rivelato di sentire la mancanza della parte della sua famiglia che vive in Australia. Come molti australiani che vivono altrove, anche la protagonista di Grease non è ancora stata in grado di tornare a Melbourne a causa delle dure restrizioni previste per affrontare la pandemia da Covid.

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta durante la scena del ballo scolastico

Nel corso di un'intervista con Sunrise, Olivia Newton-John ha dichiarato di non vedere l'ora di poter riabbracciare la sua famiglia a Melbourne. L'attrice ha affermato: "Ho molti familiari a Melbourne. Vi mando tutto il mio amore e vi penso di continuo! So quanto è difficile essere lì con voi in questo momento. Vorrei davvero poter venire ma, al momento, non posso".

L'attrice e cantante sta lottando contro un tumore al seno per la terza volta e preferisce non essere definita una sopravvissuta al cancro ma, piuttosto, come una sorta di persona che convive con la malattia. Olivia Newton-John ha anche discusso con Natalie Barr e Matt Doran relativamente a Walk for Wellness, il suo ultimo evento organizzato per raccogliere denaro da dare in beneficenza e da devolvere all'Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre di Melbourne.

L'attrice ha raccontato: "So per esperienza che è fondamentale supportare corpo, mente e anima. L'anima è una delle cose principali da curare in questo lungo viaggio che è la vita". Il centro in questione pratica anche discipline alternative quali lo yoga. A questo proposito, Olivia Newton-John ne ha sottolineato l'importanza dicendo: "Lo yoga fa una grossa differenza nel ricovero e aiuta a mantenerti positivo".

Al momento, l'attrice sta affrontando il tumore curandosi con cannabis e tramite metodologie tradizionali quali la chemio e radioterapia. Infine, l'attrice ha dichiarato: "Sto bene, sto affrontando le metastasi da circa sette anni. Ogni giorno di vita è un dono. Faccio uso di cannabis a fini terapeutici. Mio marito la coltiva per me in giardino".