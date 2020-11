Olivia Newton-John ricorda Kelly Preston: "La sua morte è una perdita grandissima"

Olivia Newton-John ha parlato di come la morte della sua grande amica Kelly Preston l'abbia ancora di più motivata a sostenere la ricerca scientifica e trovare nuovi approcci medici per curare chi sta lottando contro un cancro.

La star di Grease e la moglie di John Travolta, morta a causa di un tumore al seno all'età di 57 anni, erano infatti legate da una grande amicizia che ha lasciato un enorme vuoto.

Parlando ai microfoni di Fox News, Olivia Newton-John ha dichiarato: "John è un mio amico e ha scelto di affrontare la situazione in modo privato, ma sta bene come può stare chiunque dopo aver perso la propria moglie. Kelly Preston era la madre e donna più meravigliosa, bellissima e radiosa e averla persa è incredibilmente triste".

Olivia, ricordando l'amica, ha spiegato che la sua Fondazione ha come obiettivo proprio quello di sostenere la lotta contro il cancro: "Rafforza realmente la mia determinazione nel fare ciò di cui sto occupandomi in modo da poter trovare altri modi per curare il cancro. Vogliamo tutti assistere alla fine di questa causa di morte. Quindi è quello che semplicemente mi fa andare avanti".

John Travolta aveva dichiarato, annunciando la triste notizia: "L'amore e la vita di Kelly saranno ricordati per sempre".

La star di Grease, in più momenti della sua vita a partire dal 1992, ha affrontato un tumore e ha ora annunciato che per raccogliere fondi per la ricerca metterà all'asta centinaia di articoli, oltre a due chat via Zoom con i fan, tra cui oggetti di scena, premi, artwork, memorabilia e molto altro. I proventi dell'evento, che si svolgerà dal 9 al 30 novembre, saranno devoluti a chi sta compiendo delle ricerche per combattere il cancro.

Olivia Newton-John ha quindi aggiunto: "Si tratta del mio sogno trovare una cura. Il mio obiettivo è trovare vari tipi di terapia per il cancro e scoprire se possiamo arrivare a un punto in cui possiamo controllare il tumore e conviverci, come il diabete e altre patologie. L'immunoterapia sta mostrando dei buoni risultati, ma alla fine vogliamo trovare dei trattamenti che non avvelenino il corpo".

Recentemente l'interprete di Sandy in Grease aveva messo all'asta la giacca indossata nel film cult e ha svelato che ad aggiudicarsela era stato un "uomo meraviglioso" che l'ha riconsegnata come un regalo per l'attrice: "Si è trattata di una cosa incredibilmente generosa e meravigliosa. Non era tenuto a farlo".