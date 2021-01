Grease, Olivia Newton-John e il primo bacio con John Travolta : "Ero nervosa"

In una nuova video intervista con Us Weekly, Olivia Newton-John, 72 anni, assieme a sua figlia Chloe Lattanzi, 35 anni, ha parlato del primo bacio sullo schermo con John Travolta, suo co-protagonista in Grease; l'attrice ha dichiarato: "Ero nervosa, ma è stato molto speciale".

Olivia Newton-John in una scena del film A few best men

"Eravamo in spiaggia durante la scena di apertura del film", ha raccontato la Newton-John. "Era una bella giornata, abbiamo giocato un po' nell'acqua; è stato un momento emozionante perché sanciva l'inizio delle riprese e ci siamo baciati per la prima volta."

La Newton-John, che all'epoca conosceva a malapena Travolta, ha parlato delle sue sensazioni a proposito della scena del bacio: "Ero nervosa ovviamente, ricordo che poco prima eravamo seduti su una roccia e le onde si stavano infrangendo contro gli scogli. Ma è stato un giorno molto speciale ed è stato davvero un bel modo per conoscere un po' John perché non avevamo passato così tanto tempo insieme. Abbiamo avuto un po' di tempo per le prove e per il ballo e cose del genere, ma questo è stato il nostro primo giorno di recitazione. È stato carino. È stato speciale."

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta in una scena del celebre film

Nei 43 anni trascorsi da quando Grease è stato girato, la Newton-John e Travolta sono rimasti vicini, partecipando a una riunione di Grease e pubblicando un album di Natale nel 2012. I proventi sono andati a alla fondazione di Olivia, la Newton-John Cancer Wellness & Research Center e alla Jett Travolta Foundation per bambini con bisogni speciali in onore del defunto figlio di Travolta, morto nel 2009.