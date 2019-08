Olivia Newton-John: "Ho il cancro e non voglio sapere quanto mi resta da vivere"

Olivia Newton-John sta combattendo contro il cancro per la terza volta ma ha affermato di non voler sapere quanto le resti da vivere, preferisce guardare a ogni giorno in più come a un dono.

L'ex star di Grease, intervistata da 60 Minutes Australia, ha raccontato: "Quando ti viene fatta una diagnosi di cancro onesta ma spaventosa, improvvisamente vengono fatte supposizioni su quanto ancora ti resti da vivere. Se un medico ti dice che ti restano 6 mesi, allora forse lo farai perchè ci credi. Per me, psicologicamente, è meglio non avere alcuna idea di cosa mi aspetti, quindi non ascolto previsioni di quel tipo, preferisco non saperlo".

La storia della lotta di Olivia Newton-John al cancro è ormai lunga: nel 1992 le è stato diagnosticato un cancro al seno. Dopo un incidente d'auto nel 2013, i medici hanno trovato un tumore alla spalla. Nel 2018 l'attrice e cantante ha rivelato di avere delle metastasi nella parte bassa della colonna vertebrale. Nonostante tutto, però, ha voluto rassicurare pubblicamente i propri cari e i propri fan: "Sono molto lontana dalla morte. Mi hanno dato per morta o per spacciata molte volte, ed è un'esperienza davvero strana. Ma ho pensato solo che avrei dovuto affrontarlo". E infatti a gennaio dello scorso anno è intervenuta anche su Twitter per smentire le voci della propria dipartita.

E oltre a contrastare le malelingue, Olivia si sta impegnando per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro, attraverso l'associazione che porta il suo nome. L'ultima iniziativa? Mettere all'asta alcuni cimeli che porta con sè fin dai tempi di Grease: "Sono oggetti che ho indossato e che mi hanno dato una carriera incredibile, ma adesso li saluto e spero che il loro valore possa aiutare chi è malato di cancro. Per quel che riguarda me posso solo dire di sentirmi molto fortunata: ho combattuto contro un tumore per tre volte e sono ancora qui. Adesso ogni giorno è un regalo".