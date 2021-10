Olivia Newton-John torna a parlare della sua battaglia contro il cancro al seno

Olivia Newton-John si è aperta nuovamente a proposito della sua battaglia contro il cancro al seno al quarto stadio durante un'intervista con Hoda Kotb, celebre giornalista statunitense del Today Show sopravvissuta al cancro al seno.

L'attrice 73enne non era al corrente del cancro della Kotb: "Mi dispiace davvero che tu l'abbia vissuto. Non lo sapevo. Quindi adesso stai bene, stai bene?" La giornalista, 57 anni, ha risposto: "Sì, sto bene. La cosa che hai appena fatto è meravigliosa. Grazie... grazie per avermelo chiesto".

La Newton-John ha continuato: "Certo, siamo sorelle. Chiunque abbia intrapreso questo viaggio con il cancro ha destinazioni sconosciute, sorprese e svolte continue." L'attrice ha scoperto di avere un cancro al seno al quarto stadio quattro anni fa, quasi tre decenni dopo la sua diagnosi iniziale di cancro.

Olivia Newton-John, infine, ha detto alla Kotb che è "una persona davvero fortunata" poiché ha perseverato nella sua battaglia. "Per quanto riguarda la mia lotta posso solo dire che ogni giorno è diverso, spesso ho dei dolori ma la cannabis che mio marito coltiva per me mi aiuta molto, è stata una parte fondamentale della mia guarigione."