Olivia Munn rivela di essere stata operata a causa di una forma aggressiva di cancro al seno

Olivia Munn ha rivelato su Instagram di aver scoperto di avere un'aggressiva forma di cancro al seno circa un anno fa, dovendo quindi sottoporsi a quattro interventi chirurgici negli ultimi 10 mesi.

L'attrice ha raccontato che nel febbraio 2023, insieme alla sorella, aveva fatto un test genetico per prevenire eventuali problemi di salute, venendo rassicurata dai risultati negativi, e poco prima aveva fatto una mammografia senza aver riscontrato nulla di anormale.

Una diagnosi che le ha salvato la vita

Due mesi dopo quei test, tuttavia, Olivia Munn ha scoperto di avere un cancro al seno. L'attrice ha spiegato: "Negli ultimi dieci mesi ho avuto quattro interventi, così tanti giorni trascorsi a letto che non riesco nemmeno a contarli, e ho imparato sul cancro, sulle cure e sugli ormoni più di quanto potesse mai immaginare. Sorprendentemente ho pianto solo due volte. Immagino di aver provato la sensazione che non fosse il momento di piangere. Mi sono concentrata maggiormente e ho messo da parte ogni emozione che avrebbe potuto interferire con la mia capacità di mantenere una mente lucida".

Olivia ha inoltre mantenuto la diagnosi privata perché, prima di condividere quanto vissuto, preferiva cercare di avere un momento di pace. Munn ha spiegato che è riuscita a scoprire il pericolo che stava correndo perché la sua ginecologa, Thais Aliabadi, ha voluto fare il calcolo del rischio che aveva di avere un cancro al seno, tenendo conto anche della storia della sua famiglia e che aveva avuto il suo primo figlio dopo i 30 anni. La percentuale era del 37% e, per questo, sono stati compiuti altri esami che hanno individuato un cancro Luminal B, una forma aggressiva e che si sviluppa rapidamente, in entrambi i seni, situazione che ha portato a una doppia mastectomia 30 giorni dopo, un intervento durato 10 ore.

Munn ha sottolineato: "Sono fortunata. L'abbiamo preso in tempo per avere opzioni. Voglio lo stesso per ogni donna che potrebbe affrontare questa situazione in futuro. Chiedete al vostro medico di calcolare la vostra percentuale di rischio di cancro al seno. La dottoressa Aliabadi ha detto che se è superiore al 20% avete bisogno di una mammografia annuale e di una risonanza magnetica dai 30 anni".

Olivia ha voluto ringraziare gli amici e la famiglia, oltre al compagno John che ha trascorso le notti compiendo delle ricerche sulle operazioni, sui possibili effetti negativi e sul recupero necessario, oltre a essere presente accanto a lei in ospedale e assicurarsi che avesse delle foto del loro figlio Malcolm sul comodino, in modo che le vedesse non appena si fosse risvegliata dall'anestesia. La star del cinema ha inoltre condiviso parole di ringraziamento nei confronti delle amiche e delle conoscenti che hanno condiviso la loro esperienza, agli infermieri, ai responsabili dei pazienti e allo staff degli ospedali Cedars-Sinai di Los Angeles e del Saint John's di Santa Monica, oltre ai chirurghi che si sono occupati di lei.