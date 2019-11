Olivia Colman: "Il mio discorso sul palco degli Oscar? Ero troppo ubriaca per ricordarlo!"

Olivia Colman ha svelato di non riuscire a ricordarsi il suo discorso agli Oscar perché forse era un po' ubriaca quando è salita sul palco per accettare l'ambita statuetta per il film La Favorita.

L'attrice britannica, prossimamente star della terza stagione di The Crown, era ospite del The Graham Norton Show per promuovere la serie Netflix quando ha rivelato l'esilarante retroscena della notte degli Oscar che l'ha vista protagonista.

Olivia Colman ha spiegato: "La cosa grandiosa degli Oscar è che c'è un bar proprio dietro l'auditorium e tutti sono lì. Ci sono centinaia di persone che occupano i posti in sala quindi quasi tutti sono al bar a bere".

L'attrice, che è stata premiata dai membri dell'Academy per la sua performance in La favorita, ha quindi aggiunto che era un po' troppo ubriaca per potersi ricordare quello che ha detto dopo la propria vittoria.

Olivia, dopo aver ottenuto il premio, aveva rivolto un emozionante messaggio a tutte le ragazzine che sognano di diventare attrici e conquistare un Oscar spiegando che non si può mai sapere e tutto è possibile, facendo poi i complimenti a Glenn Close, suo grande idolo, che aveva sconfitto proprio qualche minuto prima.

Ecco il video del discorso di Olivia Colman: