Olivia Colman e Anthony Hopkins protagonisti del film The Father

Olivia Colman e Anthony Hopkins saranno protagonisti del film The Father, tratto dall'omonimo spettacolo teatrale.

Olivia Colman, dopo la vittoria dell'Oscar, ha trovato il suo prossimo progetto: il film The Father che avrà come co-protagonista Anthony Hopkins.

Il lungometraggio è un adattamento dello spettacolo teatrale di Florian Zeller che si occuperà anche della regia dopo aver firmato la sceneggiatura in collaborazione con Christopher Hampton.

The Father racconterà la storia di un uomo, meschino e molto indipendente, che invecchia e rifiuta ogni aiuto da parte di sua figlia Anne. La donna, interpretata da Olivia Colman, decide inoltre di trasferirsi a Parigi insieme al suo compagno, mentre il padre - parte affidata ad Anthony Hopkins - cerca di dare un senso ai cambiamenti che avvengono nella sua vita, mettendo in dubbio le persone amate, la propria sanità mentale e persino la realtà che lo circonda.

Le riprese del film inizieranno a maggio nel Regno Unito e tra i produttori ci sono David Parfitt, Jean-Louis Rivi, Philippe Carcassone, Christopher Spadone e Simon Friend.

Lo spettacolo teatrale ha debuttato a Parigi e ha conquistato un Moliere Award prima di essere messo in scena anche a Broadway e a Londra, conquistando prestigiosi riconoscimenti come i Tony e l'Olivier Award per la Miglior interpretazione maschile.

