Olivetti: i due docu-film sull'azienda disponibili su Tim Vision

Da oggi su Tim Vision, la TV di TIM, sono disponibili i docu-film Paradigma Olivetti e Prospettiva Olivetti, i lavori del regista Davide Maffei realizzati in collaborazione con l'Associazione Archivio Storico Olivetti (AASO) e prodotti da Serena Mignani per Air Pixel.

Le due opere, presentate in anteprima al Milano Design Film Festival 2020, raccontano le radici dell'azienda di Ivrea e della sua evoluzione in un'Italia digitale. Paradigma Olivetti ripercorre il periodo che va dagli Anni '60 agli Anni '90, la cosiddetta era 'post-Adriano'. Il punto di partenza è l'arrivo di Ettore Sottsass e l'avvio della sua colorata rivoluzione nel mondo e nell'arredo dell'ufficio, seguito dalle forme dei calcolatori portatili di Mario Bellini, dal meta progetto di corporate identity di Clino Trini Castelli per arrivare alla grafica d'avanguardia di Perry King e Santiago Miranda.

Prospettiva Olivetti parte da Ivrea per raccontare la presenza della Olivetti che si annunciava con gli stabilimenti industriali e con negozi modello di avanguardia architettonica. Un 'biglietto da visita' che si tramutava in riconoscimento identitario per quanti vi lavoravano. Il documentario è un lungo viaggio in compagnia di tante voci, costruito in parte con materiali d'archivio, che ci porta fisicamente anche in alcuni di quei luoghi costruiti fra gli Anni 60 e 80 e che scopriamo animati di nuova vita.

La narrazione è ricca di documenti di archivi, biblioteche, istituti culturali e di interviste ai protagonisti dell'epoca: Elserino Piol, Carlo De Benedetti per le attività dell'azienda; Antonio Macchi Cassia, Michele De Lucchi e molti altri per il design; architetti come Edward Cullinan, Aimaro Isola; fotografi come Gianni Berengo Gardin e Giorgio Colombo per le architetture, oltre a molti altri impegnati a raccontare, con rinnovata passione, lo Stile Olivetti: il connubio tra forma e tecnologia. Attraverso le riprese presso gli ex stabilimenti in Italia e all'estero, è stato possibile ricostruire il peculiare approccio della Olivetti nel campo dell'architettura, del design industriale e della comunicazione.

"Adriano Olivetti ha saputo coniugare visione e capacità di rendere concreto ed accessibile quanto era chiaramente delineato nella sua mente. Due, in particolare, sono stati gli elementi centrali di tale percorso: la capacità di dominare la tecnologia mettendola al servizio dell'esigenze delle persone e una costante applicazione del senso del 'bello' coniugato a quello di 'utile'. Valori questi ben raccontato nei due docu-film e ancora attuali e centrali negli obiettivi strategici dell'Azienda _ - dichiara Roberto Tundo, Amministratore Delegato di Olivetti. "Un percorso che ha visto Olivetti passare da Fabbrica a Digital Farm del Gruppo TIM, con una lunga storia di innovazione che conferma l'importanza del marchio di Ivrea"._

"Due opere che valorizzano al meglio il nostro patrimoni da cui emerge un viaggio nella storia olivettiana e nei suoi valori - ha commentato Gaetano di Tondo, Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti - in un percorso di innovazione costante che ruota intorno alla forza del brand Olivetti. Questo progetto è coerente con la mission dell'Archivio Storico Olivetti che intende condividere nel mondo l'immensa ricchezza custodita, guardando al futuro con una visione globale, in un equilibrio tra fisico e digitale".