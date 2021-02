Old: il primo teaser del nuovo film di M. Night Shyamalan

Old, il nuovo film dietto da M. Night Shyamalan avrà presto un trailer: il regista ha infatti pubblicato online un breve teaser che dà il via a un countdown che si concluderà nel weekend.

Il filmmaker ha accompagnato il breve filmato in cui si vede una famiglia in partenza semplicemente scrivendo "5...".

Old è il progetto diretto da M. Night Shyamalan che dovrebbe essere ispirato alla graphic novel Sandcastle di Pierre Oscar Levy e Frederik Peters.

Tra le pagine si racconta la storia con al centro una spiaggia idilliaca che nasconde un segreto oscuro: fa invecchiare le persone. L'opera originale segue così un gruppo di adulti e ragazzini che si ritrovano a fare i conti con la possibile morte imminente.

Il trailer ufficiale del film verrà presentato durante il Super Bowl in attesa del debutto sul grande schermo del progetto, previsto per il 23 luglio.

Il cast corale di Old include Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierce, Vicky Krieps, Alex Wolff, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Gael García Bernal e Ken Leung.