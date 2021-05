Old: il nuovo trailer del film di M. Night Shyamalan mostra il pericolo affrontato dai protagonisti

Old ha ora un nuovo trailer che regala delle sequenze inedite dell'atteso film diretto da M. Night Shyamalan in arrivo nei cinema americani il 23 luglio.

Nel video si assiste alla scelta di una famiglia di trascorrere una tranquilla giornata in spiaggia, situazione che però prende una svolta inaspettata quando viene ritrovato un corpo senza vita e si iniziano a verificare degli eventi inspiegabili. Nel filmato si vedono infatti i protagonisti invecchiare inspiegabilmente e rapidamente, situazione che li mette tutti a rischio.

M. Night Shyamalan ha diretto Old, il progetto che è ispirato alla graphic novel Sandcastle di Pierre Oscar Levy e Frederik Peters.

La storia adattata dal regista per il grande schermo racconta quello che accade a chi si imbatte in una spiaggia apparentemente idilliaca che nasconde invece un terribile segreto. Le persone che raggiungono la località da sogno invecchiano inspiegabilmente, avvicinandosi rapidamente a una possibile morte.

Il cast del lungometraggio comprende Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierce, Vicky Krieps, Alex Wolff, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Gael García Bernal e Ken Leung.