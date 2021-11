Old Man & the Gun: stasera su Rai1 il film con Robert Redford tratto da una storia vera

Stasera su Rai1 alle 21:20 va in onda Old Man & the Gun, ultimo film girato da Robert Redford, tratto da una storia realmente accaduta.

Stasera su Rai1 in prima serata, per il ciclo "Tutte le emozioni del cinema", va in onda, in prima visione, Old Man & the Gun, film drammatico del 2018 firmato da David Lowery, con Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits e Keith Carradine.

The Old Man & The Gun: Robert Redford e Sissy Spacek in una scena del film

Old Man & the Gun è ispirato alla storia vera di Forrest Tucker, criminale in carriera. La sceneggiatura del film è basata sull'articolo omonimo pubblicato nel 2003 sul New Yorker e successivamente incluso nella raccolta di Grann The Devil and Sherlock Holmes.

L'esistenza di Tucker (interpretato da Robert Redford) è stata interamente scandita da rapine in banca e frequenti evasioni dal carcere, come ad esempio quella dal penitenziario di San Quintino, portata a termine a 70 anni.

Forrest organizza colpi decisamente originali, svaligiando banche senza mai utilizzare un'arma. John Hunt (Casey Affleck), acuto detective, gli dà la caccia, ma è al contempo affascinato dalla passione del rapinatore per il suo mestiere, mentre Jewel (Sissy Spacek) è la donna che ama Forrest nonostante la carriera criminale che l'uomo ha deciso di intraprendere.

Presentato nel 2018 alla Festa del Cinema di Roma, Old Man & the Gun è, per espressa decisione dell'attore, l'ultimo film interpretato da Robert Redford.