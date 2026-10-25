Old Guy stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film con Christoph Waltz

Questa sera, domenica 25 ottobre, appuntamento con l'action thriller Old Guy, in onda alle 21:20 su Rai 4, in prima visione. Protagonista del film, diretto da Simon West, è Christoph Waltz, nei panni di un sicario esperto costretto ad affiancare un giovane assassino. Una missione pericolosa metterà alla prova entrambi, tra rivalità, ironia e tradimenti.

Old Guy, la trama del film

Il protagonista è Danny Dolinski, un sicario di lungo corso che, nonostante l'età e i primi segnali di cedimento fisico, è convinto di essere ancora uno dei migliori nel suo lavoro. Quando l'organizzazione per cui opera decide di affidargli il compito di affiancare il giovane Wihlborg, Danny si ritrova a fare da mentore a un assassino talentuoso, ma impulsivo e poco incline a seguire le regole.

Quello che inizialmente sembra un semplice passaggio di consegne si trasforma presto in una missione ben più complicata, destinata a far emergere segreti, interessi nascosti e tradimenti. Costretto a collaborare con il possibile erede della propria professione, Danny dovrà capire di chi potersi fidare e se la sua esperienza sia ancora sufficiente per sopravvivere in un mondo che sembra non avere più bisogno di lui.

Old Guy: Cooper Hoffman in una scena del film

Cast e curiosità su Old Guy

A interpretare Danny Dolinski è Christoph Waltz, attore austriaco premio Oscar per Bastardi senza gloria e Django Unchained, noto per il suo stile raffinato e la capacità di alternare fascino, ironia e minaccia. Al suo fianco c'è Cooper Hoffman, figlio del compianto Philip Seymour Hoffman e protagonista di Licorice Pizza, qui nei panni del giovane e ambizioso Wihlborg. Completa il cast principale Lucy Liu, attrice conosciuta dal grande pubblico per film come Charlie's Angels e Kill Bill, che interpreta Anata, la manager del club per cui Danny ha una cotta.

Nel resto della pellicola compaiono Ann Akinjirin nei panni dell'intermediaria Opal, Karishma Navekar nel ruolo di Datta, Desmond Edwards che interpreta Ritchie e Ryan McParland nella parte di Doug. Completano la cerchia dei personaggi secondari Charlie Hamblett come assistente di Opal, Jason Done nel ruolo di Milo, Lauterio Zamparelli in quello di Micha e Kate Katzman che presta il volto a Simon.

Cooper Hoffman e Christoph Waltz

Dietro la macchina da presa c'è Simon West, regista britannico specializzato nel cinema d'azione, già autore di titoli come Con Air e The Mechanic. Con Old Guy torna a giocare con gli elementi classici del genere: inseguimenti, scontri, incarichi criminali e alleanze imprevedibili, senza rinunciare a una componente ironica.

Tra gli aspetti più interessanti del film c'è proprio il confronto tra due modi diversi di intendere il mestiere del sicario: da una parte l'esperienza e il pragmatismo di Danny, dall'altra la sicurezza e l'irruenza del giovane collega. Il risultato è un buddy movie criminale che sfrutta il rapporto tra i protagonisti per riflettere, con leggerezza, sull'invecchiamento, sulla competizione e sulla difficoltà di lasciare spazio alle nuove generazioni.