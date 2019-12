Ognuno è perfetto: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai1

Ognuno è perfetto torna stasera su Rai1 alle 21:25 con l'ultima puntata e con il suo speciale cast che ha reso questo nuovo prodotto seriale targato RAI un autentico successo in fatto di ascolti.

La trama del terzo episodio, in onda oggi 23 dicembre, ci informa che i ragazzi vengono finalmente raggiunti da Ivan e Miriam. Rick capisce che il padre è dalla sua parte. Non solo, Ivan accetta persino di accompagnare lui stesso il figlio da Tina. Dopo aver salutato i ragazzi e Miriam che devono tornare in Italia, Rick e Ivan iniziano il loro viaggio alla ricerca di Tina in Albania, che riserverà loro scoperte inaspettate: Una e Katanna hanno una falsa identità e potrebbero trovarsi in Kosovo. lvan e Rick però sono senza passaporto e sono costretti ad entrare illegalmente...

La nuova fiction di Rai1 (qui la nostra recensione di Ognuno è Perfetto) ci porta in modo inedito nel mondo della disabilità e di chi si trova a viverla tra mille ostacoli, avendo nel cuore i desideri di tutti.

Una storia che commuove e fa sorridere grazie ad un cast di attori raffinati e amati dal pubblico - tra cui Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Lele Vannoli, Piera Degli Esposti -, accompagnati da un irresistibile gruppo di esordienti - Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi, Matteo Dall'Armi e Valentina Venturin. Ragazze e ragazzi con la Sindrome di Down che con smaliziato candore danno vita a personaggi forti e autentici, di cui sarà difficile non innamorarsi.

La serie è una coproduzione Rai Fiction-Viola Film, in collaborazione con il CPTV RAI di Torino, prodotta da Alessandro Passadore. La sceneggiatura porta la firma di Fabio Bonifacci, la regia è di Giacomo Campiotti, che si è trovato davanti all'inedita sfida di dirigere un gruppo di talentuosi ragazzi disabili.