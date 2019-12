Ognuno è perfetto, la seconda puntata stasera su Rai1: anticipazioni

Ognuno è perfetto torna stasera su Rai1 con la seconda puntata, che la rete si aspetta tanto trionfale quanto la prima, visto il record di ascolti registrato ieri all'esordio che ha permesso al primo canale del servizio pubblico di vincere la prima serata con quasi 5 milioni di spettatori.

Le anticipazioni del secondo episodio ci portano sulle tracce di Rick, che scappa, di nascosto dal padre, per andare da Tina, che si trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore eterno e si scambiano anelli di fortuna. Ma la ragazza infine viene rimpatriata. Rick è in crisi e rifiuta di alzarsi dal letto. Ivan non sa cosa fare per aiutare il figlio e Alessia insiste per tornare. Solo la visita di alcuni amici dalla fabbrica riesce a smuovere il ragazzo. In compagnia dei suoi colleghi, Cedrini, Cristian, Giulia e Django, viene fuori un'idea folle: partire per trovare Tina, celebrare un matrimonio con Rick e farla tornare con la legge sul ricongiungimento familiare. I ragazzi escogitano di nascosto un piano dettagliato per raggiungere Tina in Albania. Il viaggio si rivela fin da subito un'avventura straordinaria finché arrivano i primi guai.

Quando Ivan realizza che suo figlio sta andando in Albania, parte a bordo del camper di famiglia, sul quale si intrufola anche Miriam. Tra i due è subito scontro: Ivan la accusa di aver lasciato fin troppa autonomia ai ragazzi. Gli inseguitori viaggiano seguendo il segnale del telefono di Cedrini ma proprio quando sono sul punto di recuperare i fuggiaschi, il telefono viene buttato via da uno dei ragazzi. Ivan e Miriam sono rimasti senza tracce da seguire. Il conflitto tra loro esplode, tanto che Miriam abbandona Ivan per proseguire da sola. Un guasto al camper però permette loro di incontrarsi e di riconciliarsi. La confidenza tra i due cresce sempre di più. Ma intanto il viaggio dei ragazzi si fa sempre più avventuroso e rischioso...

La nuova fiction di Rai1 (qui la nostra recensione di Ognuno è Perfetto) ci porta in modo inedito nel mondo della disabilità e di chi si trova a viverla tra mille ostacoli, avendo nel cuore i desideri di tutti. Ci racconta con ironia la possibilità di uno sguardo dove la diversità vista con occhi nuovi diventa forza.

Una storia che commuove e fa sorridere grazie ad un cast di attori raffinati e amati dal pubblico - tra cui Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Lele Vannoli, Piera Degli Esposti -, accompagnati da un irresistibile gruppo di esordienti - Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi, Matteo Dall'Armi e Valentina Venturin. Ragazze e ragazzi con la Sindrome di Down che con smaliziato candore danno vita a personaggi forti e autentici, di cui sarà difficile non innamorarsi.

La serie è una coproduzione Rai Fiction-Viola Film, in collaborazione con il CPTV RAI di Torino, prodotta da Alessandro Passadore. La sceneggiatura porta la firma di Fabio Bonifacci, la regia è di Giacomo Campiotti, che si è trovato davanti all'inedita sfida di dirigere un gruppo di talentuosi ragazzi disabili.