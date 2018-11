Oggi e stasera in TV: cosa guardare il 17 novembre 2018

Marica Lancellotti

Tra i programmi di oggi e stasera in TV ci sono ancora omaggi a Stan Lee, come Spider-Man: Homecoming, in onda alle 14.15 su Sky Cinema Hits. Il sabato, però, è senza dubbio il giorno dedicato alla famiglia: si comincia intorno all'ora di pranzo con Coco, si prosegue con il secondo capitolo de Lo Hobbit, con Gremlins, fino al capolavoro Disney targato 1940: Fantasia. Ma alle 20.30 largo ai papà: su Rai Uno c'è la partita Italia-Portogallo.

Coco - ore 12.05, Sky Cinema Uno

Va in onda oggi alle 12.05 su Sky Cinema Uno il premio Oscar Coco. Il dodicenne Miguel è un ragazzino messicano con la passione per la musica. La sua famiglia, i Riveras, è composta da calzolai e ha bandito la musica dalla loro vita fin da quando la bisbisnonna Imelda fu abbandonata dal marito fuggito di casa per fare il musicista. La nonna di Miguel non ne vuol proprio sapere di musica, ma questo non fermerà il ragazzino dal perseguire la sua vera passione grazie anche ai consigli del defunto cantante Ernesto de la Cruz... Forse meno geniale dei suoi predecessori celebri come Toy Story o Inside Out, ma Coco riesce a parlare, attraverso colori, splendide immagini e l'ottima colonna sonora, di un argomento tabù nei film per la famiglia come la morte.

Leggi anche: Da Inside Out a Coco: cosa ci ha insegnato la Pixar sulla vita, la morte e l'importanza di ricordare

Spider-Man: Homecoming - ore 14.15, Sky Cinema Hits

L'adolescenza tormentata di Peter Parker è al centro di Spider-Man: Homecoming, in onda oggi alle 14.15 su Sky Cinema Hits. Dopo aver acquisito eccezionali superpoteri trasformandosi in Spider-Man, il giovane Peter Parker inizia ad esplorare la sua nuova identità di supereroe. Tom Holland è il terzo Peter del grande schermo, apparso per la prima volta nei panni dell'Uomo Ragno in Captain America - Civil War, e qui al primo film tutto dedicato al suo giovane supereroe. La sua performance, sostenuta anche dal rapporto mentore-allievo con Robert Downey Jr./Tony Stark, viene lodata dalla critica e a beneficiarne è tutto il film, già ottimo di per sé, diretto da Jon Watts.

Leggi anche: La Marvel e i finali nascosti: tutte le scene dopo i titoli di coda

Gremlins - ore 15.40, Premium Cinema

Con Gremlins, in onda oggi alle 15.40 su Premium Cinema, il regista Joe Dante torna un po' bambino e rivive film, entusiasmi e paure dell'infanzia. Un inventore trova uno strano animaletto in un negozio di cianfrusaglie, un perfetto regalo di Natale per il figlio. Viene avvisato della necessità di seguire delle piccole regole: mai bagnarlo e mai dargli da mangiare dopo mezzanotte. Il figlio trasgredisce le regole inavvertitamente, dando vita ad un numero elevatissimo di piccoli mostri che mettono a soqquadro tutta la città.

Leggi anche: Il Natale dei cattivi: 10 film politicamente scorretti per le feste

The Departed - Il bene e il male - ore 16.26, Premium Cinema Energy

The Departed - Il bene e il male, in onda alle 16.26 su Premium Cinema Energy, diretto da Martin Scorsese, è in realtà un remake dell'hongkonghese Internal Affairs. Sono passati diversi anni da quando un boss della mafia irlandese ha spedito un suo giovane protetto nei ranghi della polizia, a fare da infiltrato. Più o meno contemporaneamente, un giovane poliziotto era passato dall'altra parte della barricata, con lo scopo di incastrare l'associazione a delinquere. I due finiranno col fronteggiarsi... Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson: un grandissimo cast completato dall'ottima performance di Mark Wahlberg.

Big Fish - Le storie di una vita incredibile - ore 16.49, Sky Cinema Cult

Big Fish - Le storie di una vita incredibile, in onda alle 16.49 su Sky Cinema Cult, non è soltanto il film della maturità registica di Tim Burton: è uno dei suoi capolavori. William Bloom pensa di non aver mai conosciuto davvero suo padre (. Con il genitore in punto di morte, cerca di mettere insieme tutte le storie che è riuscito a raccogliere durante tanti anni. Attraverso queste storie comincia a farsi un'idea più precisa delle grandi imprese e dei grandi fallimenti del padre.

Leggi anche: Tim Burton: la fantasia al potere e il fascino del cinema dark

Audace colpo dei soliti ignoti - ore 19.20, Rai Movie

Audace colpo dei soliti ignoti, in onda alle 19.20 su Rai Movie, è il secondo capitolo della trilogia de I soliti ignoti. Una sgangherata banda di ladruncoli romani viene ingaggiata per realizzare un colpo grosso a Milano: svaligiare un furgone con l'incasso del Totocalcio. Nonostante l'organizzazione apparentemente perfetta, non tutto fila liscio e gli improvvisati rapinatori finiscono per mettersi nei guai. Il cast resta quello originale, la regia non è più di Monicelli e il passaggio si sente: Nanni Loy imprime leggerezza e giocosità, ma l'assenza di una vera e propria satira sociale si fa sentire.

Italia-Portogallo - ore 20.30, Rai Uno

Italia-Portogallo, in onda alle 20.30 su Rai Uno, è la partita della quinta giornata della fase a gironi della Uefa Nations League.

Fantasia - ore 21.00, Sky Cinema Family

Fantasia, in onda alle 21.00 su Sky Cinema Family, è il terzo classico Disney. l primo film stereofonico della storia: sette cortometraggi animati accompagnati dall'orchestra sinfonica di Philadelphia diretta dal Maestro Stokowsky. In un trionfo di colori Topolino ed altre creature fantasiose danzano sulle note di Beethoven, Bach, Tchaikowsky, Shubert, Mussorgsky, Ponchielli, Stravinsky e Dukas. Premio speciale agli Oscar del 1941, Fantasia viene ancora oggi universalmente riconosciuto come il film più geniale e il vero capolavoro della Disney.

Leggi anche: Biancaneve, Bambi e gli altri: diapositive dalla nostra infanzia

Lo Hobbit - La desolazione di Smaug - ore 21.00, Sky Cinema Max

Lo Hobbit- La desolazione di Smaug, in onda stasera alle 21.00 su Sky Cinema Max, è il secondo capitolo della trilogia di Peter Jackson. Dopo essere sopravvissuti all'inizio del loro viaggio inaspettato, la Compagnia continua ad andare verso Est, incontrando lungo la strada Beorn il cambia pelle e uno sciame di ragni giganti, nella minacciosa foresta di Mirkwood. Dopo essere sfuggiti alla cattura da parte dei pericolosi Elfi della Foresta, i Nani arrivano a Lake-town e finalmente alla Montagna Solitaria, dove si troveranno ad affrontare il pericolo più grande - la creatura più terrificante di ogni altra - che non solo metterà a dura prova il loro coraggio, ma anche i limiti della loro amicizia e il senso del viaggio stesso: il Drago Smaug. L'atmosfera di questo secondo film si incupisce parecchio rispetto al primo, ma forse è proprio per questo che, La desolazione di Smaug, è forse il più emozionante dei tre.

King Arthur - Il potere della spada - ore 21.15, Premium Cinema

King Arthur - Il potere della spada, in onda alle 21.15 su Premium Cinema, è il remake del film del 1981, incentrato sulla leggenda di Re Artù e la spada nella roccia. Dopo l'assassinio del padre del piccolo Arthur, lo zio Vortigern si impadronisce del trono. Derubato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e senza sapere chi è realmente, Arthur riesce a sopravvivere e solo quando estrae la mitica spada dalla roccia, la sua vita cambia radicalmente.

Misery non deve morire - ore 21.25, Canale 9

Misery non deve morire, in onda alle 21.25 su Canale 9, è un thriller di Rob Reiner tratto dal romanzo Misery di Stephen King. Lo scrittore Paul Sheldon ha appena terminato il suo ultimo romanzo. Al ritorno dall'albergo in cui si era volutamente isolato per lavoro ha un incidente d'auto ma viene tratto in salvo da Annie Wilkes, la sua "fan numero uno". Sfortunatamente Annie inizia a manifestare instabilità psichica, e ben presto Paul si renderà conto di essere in grave pericolo. Uno dei pochi adattamenti riusciti del Re del brivido, anche e soprattutto grazie all'interpretazione di un'incredibile Kathy Bates, che si porta a casa un Oscar.

Leggi anche: Stephen King: i 10 migliori film tratti dai suoi romanzi

Pan - Viaggio sull'isola che non c'è - ore 21.30, Italia 1

Pan - Vaggio sull'isola che non c'è, in onda alle 21.30 su Italia 1, vorrebbe essere un prequel alla stora di Peter Pan. Un orfano viene rapito e trasportato nel magico mondo dell'Isola Che Non C'è. Lì troverà divertimento, pericoli e, alla fine, scoprirà il suo destino: quello di diventare l'eroe che tutti conosceranno come Peter Pan. L'impianto scenico è imponente e chiassoso, come il Barbanera di Hugh Jackman, ma lo script non è bilanciato, il protagonista Levi Miller troppo inesperto. Cosa resta a una favola se si toglie la magia? Resta solo un film non riuscito.

Chinatown - ore 22.55, Sky Cinema Classics

Chinatown, in onda alle 22.55 su Sky Cinema Classics, è un classico del cinema noir/poliziesco diretto da Roman Polanski. Los Angeles 1937. Un investigatore privato indaga sugli abusi edilizi che si stanno sviluppando in città. E, senza volerlo, scopre un omicidio collegato alla corruzione e a un caso d'incesto. Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Roman Polanski, nel doppio ruolo di attore e regista, Robert Towne alla sceneggiatura (premio Oscar). Quando un regista europeo racconta il lato oscuro dell'America con una lucidità e una crudeltà tutte europee, il risultato finale è da applausi.

Leggi anche: Il thriller secondo Roman Polanski, tra incubi, ossessioni e uomini nell'ombra

Closer - ore 23.20, Cine Sony

Closer, in onda alle 23.20 su Cine Sony, è tratto dall'omonima opera teatrale di Patrick Marber e la presenza di un'ottima scrittura si sente. La storia di due coppie di fidanzati che se ne fanno di tutti i colori fra bugie, scappatelle e tradimenti. Quanta cattiveria può esserci nei rapporti di coppia? Tutta quella che riesce a metterci l'ottima interpretazione di Clive Owen. Mai più vista una Natalie Portman tanto audace.

Leggi anche: E adesso spogliati! 10 striptease indimenticabili dello schermo

Bianco, rosso e verdone - ore 23.21, Premium Cinema Comedy

Bianco, rosso e verdone, in onda stasera alle 23.21 su Premium Cinema Comedy, è il secondo film di Carlo Verdone, che né è sceneggiatore, regista e protagonista. Il film segue le vicende di tre italiani-tipo che si spostano da una città all'altra per andare a votare nel loro comune di residenza. Pasquale, ad esempio, vive a Monaco di Baviera con una moglie tedesca che cucina in modo ignobile, e non vede l'ora di ritornare in Italia,a nche solo per qualche giorno. Furio, invece è di Torino e deve andare a Roma: parte con moglie e due figli piccoli e per il viaggio non c'è una sola cosa che abbia lasciato al caso, Furio è talmente pignolo ed asfissiante che per sua moglie Magda il viaggio sarà un vero incubo. Mimmo invece è un ragazzone buono e timido che accompagna sua nonna da Verona sino alla capitale, ma i tanti acciacchi della vecchietta saranno fonte continua di preoccupazione.