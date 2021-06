Odessa Young nel cast della serie HBO Max The Staircase

Sempre in espansione il cast della serie HBO Max true-crime The Staircase, che vede l'arrivo della giovane attrice australiana Odessa Young, reduce da The Stand, adattamento da Stephen King.

Looking for Grace: Odessa Young in un'immagine tratta dal film scritto e diretto da Sue Brooks

Odessa Young interpreterà Martha Ratliff, una delle figlie adottive di Michael Peterson.

Il regista Antonio Campos ha lavorato a lungo al progetto The Staircase effettuando delle ricerche attraverso vari libri e reportage dedicati al caso. La serie di HBO Max racconterà la vita di Michael Peterson, della sua famiglia in North Carolina, e della morte sospetta della moglie, Kathleen Peterson. Il ruolo di Peterson sarà affidato all'attore britannico Colin Firth.

The Stand, Odessa Young: "La serie è uscita con uno strano tempismo"

Michael Peterson fu accusato di omicidio in seguito alla morte di sua moglie Katheen, avvenuta in circostanze sospette nel dicembre del 2001. Peterson sostenne che la donna era caduta da una scala presente nella loro abitazione, ma la polizia non credette alla sua versione di una morte accidentale. La situazione portò ad un lungo processo e ad un'indagine complessa. Il ruolo di Juliette Binoche non è ancora stato svelato.