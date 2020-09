Ocean's 8: il Touissant, il vero collier di Cartier e quello creato per il film

Il Toussaint di Ocean's 8 è realmente esistito, fu creato da Jacques Cartier nel 1931 per il Maharaja di Nawanagar, che commissionò a Cartier un collier di diamanti multicolori attorno al suo diamante chiamato Queen Wilhelmina, da 136,25 carati blu-bianco, dal nome della regina Wilhelmina. Proprio come nel film, alla fine la collana fu divisa.

Una foto del Maharaja che tiene la collana è presente nell'articolo di VO + Magazine "La seconda nascita della collana Toussaint del celebre Cartier". Secondo Harper's Bazaar, l'officina parigina di Cartier ha creato la replica nel film sulla base dei progetti e dei disegni di Jacques Cartier, utilizzando ossidi di zirconio per le pietre, che sono state poi montate su oro bianco.

Le sue dimensioni originali sono state ridotte del 20% in modo che potesse adattarsi ad Anne Hathaway, Daphne Kluger nel film. La Hathaway e Cate Blanchett hanno attribuito l'accoglienza negativa alla mancanza di diversità di genere e razziale tra i critici cinematografici.

Cartier ha acquistato il diamante The Queen of Holland dalla famiglia Maharajah nel 1960, poi lo ha venduto al commerciante di diamanti William Goldberg nel 1975, che lo ha venduto a sua volta al gioielliere Robert Mouawad nel 1990. Da allora l'azienda di Mouawad è proprietaria del The Queen of Holland, la cui replica si può ammirare in Ocean's 8.