Nicholas Hoult protagonista del nuovo thriller diretto da David Leitch

L'attore Nicholas Hoult sarà coinvolto come protagonista del prossimo thriller diretto da David Leitch, ancora senza un titolo ufficiale.

Nicholas Hoult ha trovato il suo prossimo progetto: la star di Nosferatu sarà infatti diretta da David Leitch in occasione di un nuovo thriller che verrà prodotto da Amazon MGM Studios.

Il team di realizzatori del progetto, attualmente privo di un titolo ufficiale, comprende anche Imagine Entertainment e 87North.

I primi dettagli del thriller

La trama del film non è stata svelata, ma i primi dettagli sostengono che gli eventi avranno al centro una rapina in banca.

La sceneggiatura sarà firmata da Mark Bianculli e sul grande schermo dovrebbe essere proposta una storia elettrizzante e particolarmente ricca di azione e umorismo.

Una foto di Hoult

Le riprese dovrebbero svolgersi in estate, riportando Nicholas Hoult sul set dopo il successo ottenuto nel 2024 con titoli come Giurato numero 2, The Order e Nosferatu.

Tra i suoi prossimi impegni ci saranno anche quelli legati alla promozione di Superman, scritto e diretto da James Gunn, in cui ha interpretato il villain Lex Luthor.

Il team impegnato nella produzione

Imagine Entertainment e Amazon MGM hanno recentemente collaborato alla produzione di After the Hunt, il film che è stato diretto da Luca Guadagnino e che può contare su un cast stellare composto da Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Michael Stuhlbarg e Chloe Sevigny.

La 87th North Productions, invece, ha sostenuto la realizzazione dei recenti successi di David Leitch tra cui The Fall Guy, con protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt, e Bullet Train.

La casa di produzione, in questi mesi, si sta occupando anche di altri lungometraggi come Kung Fu con star Donnie Yen, Red Shirt che vedrà protagonista Channing Tatum, e il sequel di Violent Night in cui David Harbour riprenderà la parte di Babbo Natale.