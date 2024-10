Oceania 2: nuove immagini e anticipazioni riguardanti le avventure di Vaiana nel sequel

Il 27 novembre arriverà nelle sale cinematografiche Oceania 2, il sequel del film animato dedicato alle avventure della giovane Vaiana, e online sono state condivise nuove immagini e anticipazioni.

La storia era stata inizialmente ideata come serie televisiva, venendo successivamente usata per produrre il secondo lungometraggio.

Cosa racconterà Oceania 2

Il film mostrerà Vaiana ricevere una "chiamata" dai suoi antenati e la richiesta di raggiungere luoghi mai raggiunti nella speranza di poter assicurare il futuro del suo popolo.

La produzione è stata curata dagli animatori di Vancouver e Burbank che hanno collaborato alla realizzazione di Oceania 2.

Jared Bush di Disney ha rivelato che la serie stava venendo "costruita in modo sequenziale", processo atipico per quanto riguarda i loro film. Questo dettaglio ha permesso di conoscere in modo particolarmente accurato il primo atto del film, rendendo la transizione da serie a film molto facile.

Vaiana e sua sorella

La storia è ambientata tre anni dopo Oceania. Vaiana (Auli'i Cravalho) partirà per provare a trovare la misteriosa isola di Motufetu con un equipaggio composto da altri abitanti del suo villaggio e il semidio Maui (Dwayne Johnson), senza dimenticare Hei-Hei e Pua.

Motufetu, che in passato teneva in connessione tutte le isole della Polinesia, è ora controllata da Nalo, l'invidioso dio delle Tempeste. La missione di Vaiana è quella di riunire di nuovo le isole e proteggere la sorellina Simea.

Bush ha anticipato: "Vaiana stava cercando di trovarsi nel primo film. Era divisa tra il suo amore per la sua isola e il suo desiderio di andarsene nell'oceano. E le era stato detto che non era possibile. Nel corso del primo film ha unito queste cose". Ora la giovane protagonista usa i suoi talenti e le sue capacità, con l'aiuto di Maui, per provare a unire le comunità intraprendendo una missione spaventosa: "E sente di aver trovato questo equilibrio nella sua vita. Oltre a quello, ora ha una sorella di 3 anni che ama profondamente. Si tratta di un punto fermo così emotivo per la storia".

Una spettacolare immagine del sequel

Il passaggio da serie a film

Alla regia sono stati impegnati David Derrick, Jason Hand e Dana Ledoux Miller, che aveva l'incarico di showrunner della serie e ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Bush.

Nel passaggio da serie a film, l'importanza di Vaiana è stata ampliata, mentre lo spazio dato ai membri dell'equipaggio (Loto, che ha ideato e si occupa della manutenzione della barca, l'anziano Kele che si occupa del cibo, e Moni che è fan di Maui) è stato lievemente ridotto.

Oceania, la storia di una "principessa Disney" che guida il suo popolo

Nel film ci saranno otto nuove canzoni: cinque composte da Abigail Barlow ed Emily Bear, e tre da Opetaia Foa'i e Mark Mancina.

Nel film si approfondirà la cultura samoana-americana, evidenziando come la comunità stia sostenendo Vaiana. In una scena gli abitanti si riuniranno, canteranno e invocheranno gli spiriti degli antenati per chiedere di proteggere la ragazza nel suo nuovo viaggio.

Maui nel film

L'equipaggio è stato inoltre ideato per rappresentare generazioni, personalità e abilità diverse, mettendo alla prova le capacità di leadership della protagonista.

Ledoux Miller ha spiegato a Indiewire che nel film tutti si evolvono, cambiano e crescono, avendo inoltre dei cambiamenti legati alle azioni, ai comportamenti e alle scelte di Vaiana, oltre al fatto che il legame con la comunità la aiuta a fare passi in avanti e spingersi in situazioni e luoghi inesplorati.