Occhio di Falco: in arrivo una serie con Jeremy Renner per Disney+

Occhio di Falco sarà il protagonista di una nuova serie prodotta per Disney+ e ispirata ai fumetti della Marvel.

Il personaggio è interpretato sul grande schermo dall'attore Jeremy Renner e la star riprenderà il ruolo in occasione del progetto in fase di sviluppo.

La serie limitata dedicata a Occhio di Falco viene descritta come un'avventura in cui Clint Barton passerà poi il testimone a Kate Bishop, come accade tra le pagine dei fumetti, giovane che poi farà parte del team chiamato Young Avengers.

L'attore Jeremy Renner ha fatto parte del cast dei cinecomic Marvel fin dal primo capitolo della storia di Thor e ritornerà in scena in Avengers: Endgame, in arrivo nelle sale italiane il 24 aprile.

I personaggi Marvel che hanno già ottenuto una serie televisiva sono Falcon e il Soldato d'Inverno, Loki, Visione e Scarlet Witch. I progetti per la piattaforma di streaming dovrebbero essere composti ciascuno da sei-otto episodi.

