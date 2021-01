Obsessed - Passione fatale: le scene di sesso con Beyoncé eliminate dal film

Almeno due scene di sesso con Beyoncé e Idris Elba furono eliminate da Obsessed - Passione fatale in fase di produzione e in fase di montaggio.

Secondo quanto dichiarato da Steve Shill, regista di Obsessed - Passione fatale, almeno due intense scene di sesso di Derek e Sharon, rispettivamente Idris Elba e Beyoncé, furono eliminate dalla versione del film proiettata nelle sale cinematografiche.

Il regista non ha mai parlato del motivo di questa sua scelta e non ha mai specificato se alla base della sua decisione ci fosse stata una richiesta da parte di uno dei due attori o semplicemente una questione di minutaggio. In ogni caso le due scene erano presenti nella sceneggiatura originale ma una è stata tagliata e l'altra non è stata neanche ripresa da una telecamera.

Secondo la prima stesura della sceneggiatura anche la scena in cui Lisa seduce Derek nella sua macchina originariamente doveva essere molto più intensa di quella che è stata effettivamente filmata. Beyoncé e Ali Larter, l'altra attrice del film, sono state nominate nelle categorie Peggior attrice e Peggior attrice non protagonista, ma hanno perso rispettivamente contro Sandra Bullock e Sienna Miller ai Razzie Awards.

Obsessed ha ricevuto recensioni generalmente negative dalla critica. Il consenso critico di Rotten Tomatoes recita: "La pellicola è un esperimento non riuscito, immediatamente prevedibile e, soprattutto, immediatamente dimenticabile."