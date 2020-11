Oblivion: Tom Cruise e il retroscena della proposta di matrimonio

Mentre Tom Cruise e Joseph Kosinski stavano cercando delle location per Oblivion, vagliando la possibilità di girare alcune scene presso l'Empire State Building, hanno assistito a una proposta di matrimonio molto particolare che ha ispirato una scena presente nel film.

Cruise e Kosinski videro un uomo inginocchiato che stava chiedendo alla sua ragazza di sposarlo esattamente nello stesso punto in cui Jack Harper lo chiede a Julia nella pellicola. L'uomo aveva precedentemente messo l'anello di fidanzamento davanti al binocolo panoramico mentre la ragazza stava osservando New York.

Nella celebre scena la moglie del personaggio interpretato da Cruise pronuncia, piangendo, le seguenti parole: "Sono tua moglie, non so cosa sia successo ma tu non sei quello che credi di essere. Jack eravamo qui, mi hai portata in cima al mondo. Vedevo che eri nervoso quel giorno, eravamo proprio qui Jack. Hai detto: 'Guarda qui dentro e ti farò vedere il futuro'".

Su Rotten Tomatoes Oblivion ha un indice di gradimento del 53% basato su 255 recensioni, il consenso critico del sito recita: "Di grande impatto visivo ma con una sceneggiatura un po' scarna, Oblivion trae grande vantaggio dalle capacità dei suoi produttori e dall'eccellente interpretazione di Tom Cruise."