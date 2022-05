Obi-Wan Kenobi: i volumi Panini Comics da leggere prima di vedere la serie con Ewan McGregor

La serie dedicata a Obi-Wan Kenobi arriverà domani su Disney+ e, per chi volesse scoprire qualche dettaglio in più sul cavaliere jedi, ecco alcuni utili volumi della Panini Comics.

L'attesa dei fan di Star Wars sta per finire: domani arriverà su Disney+ la serie dedicata a Obi-Wan Kenobi che riporterà gli spettatori su Tatooine. Per immergersi totalmente nell'universo della saga e nella storia del cavaliere jedi interpretato da Ewan McGregor, Panini Comics propone una serie di volumi imperdibili che aiuteranno a orientarsi nella vita dell'iconico personaggio.

La serie Obi-Wan Kenobi racconta degli eventi ambientati dieci anni dopo quanto mostrato in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith. Il cavaliere jedi si nasconde ora su Tatooine, dove tiene inoltre sotto controllo Luke, il figlio di Anakin che è stato affidato a Beru e Owen Lars. Sulle sue tracce ci sono però i temibili Inquisitori.

Per scoprire tutti i segreti del grande Jedi interpretato da Ewan McGregor, Panini Comics propone 5 volumi fondamentali, appena usciti o da recuperare, che permetteranno a tutti i lettori di addentrarsi al meglio nell'Universo di Guerre Stellari.

Kenobi

Il primo dei titoli proposti è il romanzo Kenobi, che appartiene alla categoria Legends della saga (che raccontano eventi non canonici). Tra le pagine Ben è un un barbuto e solitario straniero, tanto misterioso quanto eccentrico, allontana chiunque provi ad avvicinarlo. In realtà Ben è Obi-Wan Kenobi, un eroe delle Guerre dei Cloni, ed è disposto a tutto pur di celare la propria identità e proteggere dall'Impero l'ultima speranza della galassia: Luke Skywalker. Ma quando del sangue innocente verrà versato, Kenobi non potrà rinnegare il suo credo Jedi e dovrà lottare in nome della giustizia.

Il volume è composto da ben 408 pagine e ha un prezzo di 24 euro.

Star Wars: I Diari di Ben Kenobi Edizione Deluxe

La seconda proposta è Star Wars: I Diari di Ben Kenobi Edizione Deluxe, composto da 192 pagine e acquistabile a un prezzo di 35 euro.

Tra le pagine della replica del "vero" diario del cavaliere jedi, i lettori potranno trovare i racconti perduti tratti dai diari che Obi-Wan teneva durante la sua permanenza su Tatooine, dove segretamente vegliava sulla vita di un giovanissimo Luke Skywalker. M

a quando Jabba The Hutt minaccia di mettere in pericolo l'ultima speranza della galassia, riuscirà il "Vecchio Ben" a combattere il male senza rivelare la sua vera identità?

Maestro e Apprendista

Ha invece un legame con la trilogia prequel diretta da George Lucas il romanzo Maestro e Apprendista, acquistabile a 24 euro e composto da 400 pagine.

I lettori potranno ripercorrere la storia dell'addestramento di Obi-Wan e dei grandi Jedi che l'hanno preceduto.

Il Maestro Yoda ha addestrato Dooku, Dooku ha addestrato Qui-Gon Jinn, e ora Qui-Gon ha un proprio Padawan: Obi-Wan Kenobi. Ma un'offerta inaspettata minaccia il legame tra Qui-Gon e Obi-Wan, mentre i due navigano verso un nuovo, pericoloso pianeta e un futuro incerto.

Star Wars Epic – Le Guerre dei Cloni 1

Si ritorna poi al complesso ed emozionante periodo delle Guerre dei Cloni, ambientazione anche della serie animata The Clone Wars, con l'edizione in tre volumi di Star Wars Epic - Le Guerre Dei Cloni.

Le storie Legends sullo scontro tra i Jedi della Repubblica e i droidi dei Separatisti vengono narrati in tre libri, di cui il primo è composto da 416 pagine e ha un prezzo di 37 euro.

I lettori scopriranno quindi cosa accade quando da protettori della pace, i Cavalieri Jedi Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Mace Windu e Quinlan Vos sono costretti a diventare generali d'armata.

Star Wars: Obi-Wan & Anakin

L'ultima proposta è accompagnata dai disegni di Marco Checchetto che danno vita alla serie Star Wars: Obi-Wan & Anakin.

Tra le 112 pagine del volume, che ha un costo di 14 euro, Anakin e Obi-Wan vengono raggiunti da un misterioso messaggio d'aiuto che li costringe a partire alla volta di un pianeta remoto dove, però, gli abitanti non sono così amichevoli.