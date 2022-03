Obi-Wan Kenobi: il primo trailer della serie con Ewan McGregor

Disney ha svelato il primo trailer dell'attesa serie Obi-Wan Kenobi, con star Ewan McGregor, in attesa dell'arrivo in streaming il 25 maggio.

Nel video si vede il protagonista mentre tiene sotto controllo il piccolo Luke mentre nell'universo viene data caccia ai cavalieri jedi.

Nello show prodotto per Disney+ Ewan McGregor riprenderà il ruolo del cavaliere jedi e lo vedremo circa dieci anni dopo essersi scontrato con il suo ex padawan Anakin Skywalker, ora diventato Darth Vader. La parte sarà interpretata ancora una volta da Hayden Christensen. Obi-Wan Kenobi dovrebbe vivere sul pianeta Tatooine con un'altra identità, come rivelato in Guerre stellari.

Nella storia saranno infatti coinvolti anche Joel Edgerton e Bonnie Piesse, interpreti di Owen e Beru Lars, che hanno accolto nella propria casa Luke Skywalker.

Nel cast delle puntate ci saranno anche Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Maya Erskine, Simone Kessell, e Benny Safdie.

Alla regia sarà impegnata Deborah Chow, già dietro la macchina da presa di alcune puntate di The Mandalorian.