Obi-Wan Kenobi: ecco quando sarà ambientata la serie Disney+

Finalmente sappiamo quando sarà ambientata Obi-Wan Kenobi, la serie tv legata alla mitologia di Star Wars in arrivo su prossimanete su Disney+.

The Star Wars Show ha ora confermato che gli episodi saranno ambientati otto anni dopo Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, quindi abbastanza vicini al periodo in cui è stato collocato il recente Solo - A Star Wars Story.

Non è un segreto che sia i fan e che stesso Ewan McGregor, che tornerà nello storico ruolo, stiano aspettando questo momento da oltre un decennio ormai, e con Disney e Lucasfilm che hanno demolito il concetto di film anthology dopo la deludente performance di Solo: A Star Wars Story, una serie sulla piattaforma di streaming sembra il posto migliore in cui il personaggio di Obi-Wan Kenobi può fare la sua prossima apparizione.

Hayden Christensen, Natalie Portman e Ewan McGregor in Star Wars ep. II

Con quest'ambientazione in mente, sembra probabile che vedremo un cameo di Lando Calrissian, interpretato da Donald Glover, oppure Darth Maul (Ray Park) o forse anche lo stesso Han Solo di Alden Ehrenreich. Ci saranno davvero delle apparizioni di personaggi conosciuti? Probabilmente sì, come è successo nel suddetto Solo: A Star Wars Story.

In ogni caso, con l'inizio della produzione previsto per il 2020, presto dovrebbero emergere ulteriori dettagli sulla serie TV Obi-Wan Kenobi, ma fino ad ora almeno, si preannuncia sicuramente qualcosa che farà contenti i fan della saga e non vediamo l'ora di vedere cosa Lucasfilm ha pianificato per noi.