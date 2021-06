Obi-Wan Kenobi: nuove foto dal set svelano dei dettagli del costume di Ewan McGregor

Le riprese della serie Obi-Wan Kenobi sono attualmente in corso e le nuove foto dal set mostrano il protagonista Ewan McGregor in un momento di pausa all'esterno. Nonostante la copertura indossata, i fan possono vedere i primi dettagli del suo costume.

Gli scatti svelano infatti il look della star, dagli stivali al colore dei pantaloni e degli altri indumenti, in linea con quelli già mostrati in precedenza nella saga.

Nello show prodotto per Disney+ Ewan McGregor riprenderà il ruolo del cavaliere jedi e lo vedremo circa dieci anni dopo essersi scontrato con il suo ex padawan Anakin Skywalker, ora diventato Darth Vader. La parte sarà interpretata ancora una volta da Hayden Christensen. Obi-Wan Kenobi dovrebbe vivere sul pianeta Tatooine con un'altra identità, come rivelato in Guerre stellari.

Nella storia saranno infatti coinvolti anche Joel Edgerton e Bonnie Piesse, interpreti di Owen e Beru Lars, che hanno accolto nella propria casa Luke Skywalker.

Nel cast delle puntate ci saranno anche Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Maya Erskine, Simone Kessell, e Benny Safdie.

Alla regia sarà impegnata Deborah Chow, già dietro la macchina da presa di alcune puntate di The Mandalorian.

McGregor, recentemente, ha rivelato durante una conversazione con Pedro Pascal realizzata per Variety, che ha girato delle scene che coinvolgono anche gli Stormtrooper e dei Jawa, situazione che l'ha entusiasmato perché nei film prequel diretti da George Lucas non aveva mai diviso la scena con gli iconici personaggi della saga.