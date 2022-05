Obi-Wan Kenobi: Moses Ingram, interprete di Reva, vittima di commenti razzisti

Nel cast della serie Obi-Wan Kenobi c'è anche l'attrice Moses Ingram che ha svelato di aver ricevuto numerosi commenti razzisti.

L'interprete di Reva ha parlato apertamente della sua esperienza su Instagram, condividendo delle stories in cui parla delle sue esperienze.

Moses, che è la Terza sorella tra le fila degli Inquisitori in Obi-Wan Kenobi, ha ammesso di trovarsi in difficoltà dopo aver letto "centinaia" di messaggi razzisti in cui veniva definita in modo profondamente negativo e si sostenva che fosse stata assunta solo per aumentare la diversità presente nel cast.

L'attrice ha sottolineato: "Non c'è niente che qualcuno possa fare per questa situazione. Non c'è niente che qualcuno possa fare per fermare questo odio. Metto in dubbio persino il mio scopo nell'essere qui di fronte a voi nel dire che questo sta accadendo. Non so davvero".

Quanto accaduto all'attrice ha spinto il profilo ufficiale della saga di Star Wars che ha voluto mettere in chiaro la situazione: "Siamo orgogliosi di accogliere Moses Ingram nella famiglia di Star Wars e siamo entusiasti per come si svilupperà la storia di Reva. Se qualcuno vuole farla sentire in qualche modo poco ben accolta, abbiamo solo una cosa da dirvi: noi resistiamo".

Il messaggio del profilo ufficiale ha quindi ribadiito: "Ci sono 10 milioni di specie senzienti nella galassia di Star Wars, non scegliete di essere un razzista".

Moses Ingram, intervistata da The Independent, aveva raccontato che l'avevano avvisata che avrebbe potuto ricevere dell'odio di tipo razziale come accaduto a John Boyega e Kelly Marie Tran: "La Lucasfilm ha anticipato la situazione e detto 'Questa è una cosa che, sfortunatamente, accadrà. Ma siamo qui per aiutarti, puoi dirci quando accadrà".