Obi-Wan Kenobi: Indira Varma nel cast della serie ambientata nel mondo di Star Wars

Nel cast della serie dedicata a Obi-Wan Kenobi ci sarà anche l'attrice Indira Varma che sarà impegnata sul set del progetto di Disney+ nei prossimi mesi.

Gli eventi raccontati nelle puntate saranno ambientate dopo lo scontro tra il cavaliere jedi e Anakin Skywalker mostrato al termine della trilogia prequel.

Ewan McGregor riprenderà la parte di Obi-Wan Kenobi mentre Hayden Christensen sarà nuovamente Darth Vader.

La produzione, attualmente, non ha svelato alcun dettaglio della parte che è stata affidata a Indira Varma, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione allo show cult Il Trono di Spade.

Alla regia della nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars ci sarà Deborah Chow, già dietro la macchina da presa di due puntate di The Mandalorian. Le riprese, come confermato dal protagonista, si svolgeranno nella città di Los Angeles.

I fan della saga stellare prossimamente potranno vedere sul piccolo schermo anche i progetti dedicati a Cassian Andor, Lando Calrissian, Ahsoka Tano, Boba Fett e lo spinoff di The Mandalorian intitolato Rangers of the New Republic.