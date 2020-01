Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: "Niente di drammatico, non verrà cambiata la data del debutto"

Obi-Wan Kenobi, la serie ambientata nell'universo di Star Wars, arriverà secondo le tempistiche previste e ad assicurarlo è il protagonista Ewan McGregor, che ha rassicurato i fan.

L'attore ha infatti risposto alle domande legate allo show dopo che le riprese, previste ai Pinewood Studios di Londra, sono state rimandate. Ewan McGregor ha dichiarato: "Gli script sono davvero, davvero buoni. Vogliono migliorarli e hanno spostato la produzione al prossimo anno".

L'interprete del cavaliere jedi ha però sottolineato: "Non è così drammatico come sembra. Andremo in onda nello stesso periodo già annunciato".

Secondo alcune indiscrezioni apparse online è stata Kathleen Kennedy a chiedere che venissero modificati gli script firmati da Hossein Amini, elemento che aveva portato i fan a criticare la produttrice online.

Per ora, tuttavia, McGregor non sembra assolutamente preoccupato di quanto sta accadendo e la cancellazione del progetto, ambientato tra il terzo e il quarto episodio della saga, sembra una possibilità molto remota.