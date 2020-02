Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: “Mi preparo per la serie guardando The Mandalorian”

Ewan McGregor ha espresso il proprio apprezzamento per The Mandalorian rispondendo a una domanda sulla miniserie dedicata a Obi-Wan Kenobi.

Ewan McGregor in una sequenza del film Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith

Ewan McGregor ha espresso il proprio apprezzamento per The Mandalorian rispondendo a una domanda sulla miniserie dedicata a Obi-Wan Kenobi, le cui riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno. È successo durante la sua ospitata al Tonight Show, dove lui e il conduttore Jimmy Fallon hanno anche ironizzato sulla possibile presenza di un "Baby Kenobi" nella miniserie. Per quanto riguarda la prima produzione televisiva di Star Wars realizzata per Disney+, l'attore scozzese ha commentato così: "Mi è piaciuta molto, e cerco di stare al passo con i nuovi film. È passato tanto tempo, l'ultimo in cui c'ero io l'abbiamo girato nel 2003."

The Mandalorian, prime impressioni: La serie Disney+ che rende giustizia a Star Wars

Hayden Christensen, Natalie Portman e Ewan McGregor in Star Wars ep. II

Ewan McGregor ha interpretato Obi-Wan Kenobi da giovane nella trilogia prequel: Star Wars ep. I - La minaccia fantasma (1999), Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni (2002) e Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith (2005). Successivamente è tornato a prestargli la voce per Star Wars: Il risveglio della forza e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Dopo l'acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney ha cominciato a parlare con Kathleen Kennedy della possibilità di tornare fisicamente nei panni del maestro Jedi, e il progetto, inizialmente concepito come lungometraggio cinematografico prima della decisione di accantonare i film antologici, è stato ufficialmente annunciato lo scorso agosto. La regia della miniserie è stata affidata a Deborah Chow, già parte del franchise avendo firmato due episodi di The Mandalorian, mentre le sceneggiature sono di Hossein Amini. Gli episodi dovevano essere sei, ma stando a voci recenti il numero sarà forse ridotto a quattro.

Ewan McGregor, che è anche tra i produttori esecutivi, ha smentito i rumors su divergenze creative, precisando che le riprese posticipate sono dovute esclusivamente al desiderio di migliorare i copioni esistenti. Stando all'attore, la miniserie su Obi-Wan Kenobi sarà disponibile su Disney+ senza ritardi, anche se la data ufficiale non è nota. Presumibilmente sarà alla fine del 2021.