Obi-Wan Kenobi: Disney aggiunge un disclaimer per la "violenza che coinvolge anche i bambini"

Dopo i tragici fatti avvenuti in una scuola degli Stati Uniti, Disney ha aggiunto un disclaimer alla serie Obi-Wan Kenobi per avvertire il pubblico riguardo i contenuti della serie TV, la quale comprende anche "violenza sui bambini".

I primi due episodi di Obi-Wan Kenobi sono disponibili da ieri su Disney+, calamitando l'attenzione dei numerorissimi fan di Star Wars che non vedevano l'ora di godersi nuovamente Ewan McGregor nei panni dell'iconico personaggio "stellare". Come segnalato da The Hollywood Reporter, chi è andato a leggere la sezione "dettagli" dello show avrà notato che la Disney ha scelto di aggiungere un disclaimer per avvisare il proprio pubblico riguardo una scena controversa contenuta nella serie. Un avviso che si riferisce quindi alla violenza che coinvolge anche i bambini.

"Sebbene questa serie di fantasia sia una continuazione della storia dei film di Star Wars girati molti anni fa, alcune scene potrebbero sconvolgere gli spettatori alla luce dei recenti tragici eventi. Attenzione: contiene violenze che coinvolgono bambini", si legge nel disclaimer. Tuttavia, questo avviso non viene riprodotto prima del primo episodio dello spettacolo stesso, né questa versione specifica viene attualmente visualizzata per tutti gli utenti Disney+. Una versione più breve e alternativa del disclaimer recita semplicemente: "In questa serie di fantasia ci sono alcune scene che alcuni spettatori potrebbero trovare sconvolgenti".

Obi-Wan Kenobi non è il primo show ad aggiungere un disclaimer di questa natura alla luce della recente sparatoria che ha sconvolto gli Stati Uniti ed il mondo intero. Nella quarta stagione di Stranger Things, appena arrivata su Netflix, troviamo un avviso simile per una scena che descrive la violenza contro i bambini in età scolastica, cosa che ha spinto la piattaforma streaming ad includere un avvertimento per il proprio pubblico. "Abbiamo girato questa stagione di Stranger Things un anno fa. Ma, data la recente tragica sparatoria in una scuola del Texas, gli spettatori potrebbero trovare angosciante la scena di apertura dell'episodio 1. Siamo profondamente rattristati da questa violenza indicibile e il nostro cuore è rivolto ad ogni famiglia che sta piangendo una persona cara", è stato dichiarato. Netflix ha anche aggiunto una nota alla descrizione ufficiale dell'episodio in questione, in cui si legge: "Attenzione: contiene violenza che coinvolge bambini".