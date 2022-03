Obi-Wan Kenobi: Darth Vader ritratto nelle nuove foto della serie

Obi-Wan Kenobi è la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars in arrivo il 25 maggio e tra le nuove foto appare anche Darth Vader, interpretato da Hayden Christensen.

Gli scatti condivisi in anteprima da Entertainment Weekly regalano così la prima immagine di Anakin Skywalker dopo lo scontro che lo ha fatto passare definitivamente al lato oscuro, mostrato nel capitolo conclusivo della trilogia prequel della saga.

Obi-Wan Kenobi: Darth Vader in una foto della serie

Hayden Christensen non ha potuto rivelare, come prevedibile, spoiler riguardanti gli episodi di Obi-Wan Kenobi, ma ha assicurato: "Vedremo un Vader davvero potente".

Lo sceneggiatore Joby Harold ha inoltre anticipato: "La sua ombra si estende su molto di quello che facciamo e, per vicinanza, quell'ombra è qualcosa che scopriremo. Ma è una parte davvero importante a livello emotivo per Obi-Wan e andrà anche oltre".

Nelle foto pubblicate in anteprima dal magazine si vede anche Moses Ingram nel ruolo di Reva, che fa parte del team di Inquisitori che andranno alla caccia dei cavalieri jedi. Nella serie, come svelato dal trailer, apparirà anche il Grande Inquisitore, uno dei personaggi apparsi nelle serie animate, che avrà il volto di Rupert Friend.

Ewan McGregor, inoltre, ha dichiarato alla rivista che all'inizio della serie Obi-Wan sarà in crisi emotivamente e anche la sua fede e la sua speranza saranno molto deboli. Tra gli scatti in cui appare il protagonista si può vedere anche un piccolo assaggio del pianeta Daiyu, descritto come una realtà in stile Hong Kong e dalla vita notturna molto particolare e diversa rispetto a quanto proposto in precedenza nella saga.

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor in una foto della serie

Obi-Wan Kenobi: Moses Ingram e Joel Edgerton in una foto della serie

Obi-Wan Kenobi: un'immagine della serie

Obi-Wan Kenobi: Moses Ingram nella parte di Reva

Obi-Wan Kenobi: una nuova immagine della serie

Obi-Wan Kenobi: Moses Ingram nel ruolo di Reva

Obi-Wan Kenobi: una foto di Ewan McGregor