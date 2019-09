Obi Wan-Kenobi: ci sarà anche un giovane Luke Skywalker nella nuova serie tv

Luke Skywalker sarà presente nella serie tv su Obi Wan-Kenobi in arrivo su Disney +. Lo scoop dato per sicuro da parte di We Got This Covered rimarca che vedremo il futuro eroe di Guerre Stellari da giovane. D'altronde, le vicende saranno ambientate su Tatooine, luogo in cui Kenobi vive in anonimato per proteggere proprio il figlio di Anakin.

Sulla base delle fonti raccolte dal magazine americano - che avevano confermato in passato l'avvio della serie su Obi Wan-Kenobi - Luke dovrebbe essere interpretato da un bambino dai 3 ai 6 anni. Questo è piuttosto interessante, perché ci permette di capire un po' cosa potrebbe riservarci la serie. La Lucasfilm non ha, infatti, fatto mistero che la storia, che vedrà nuovamente Ewan McGregor nelle vesti del maestro Jedi, si svolgerà otto anni dopo che ha consegnato il piccolo Luke a suo zio Owen e a sua zia Beru, come si è potuto vedere alla fine di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith. Pertanto, vista l'età del bimbo, dovrebbe apparire non nella trama principale, ma nei flashback, cioè in un periodo cronologicamente precedente. Rimane invece ancora non verificata la possibilità che possano essere presenti sia Darth Maul che lo stesso Darth Vader. Altre fonti ne hanno parlato, ma al momento Lucasfilm non ha confermato questa notizia.

La serie su Obi-Wan Kenobi uscirà il prossimo anno, ma è a buon punto visto che le sceneggiature sono state ultimate. Quindi l'attesa per i fan non dovrebbe essere poi così tanto lunga.