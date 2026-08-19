Oasis, il trailer del documentario Disney+ anticipa i retroscena della reunion: "Cadremo di nuovo a pezzi?"

Il primo trailer di "Oasis: Don't Look Back in Anger" mostra i fratelli Gallagher riflessivi e schietti sulla reunion. Il documentario Disney+, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, debutterà a Venezia e racconta il trionfale tour mondiale della band.

Vent'anni di silenzi, rancori e frecciate a distanza non si cancellano con uno schiocco di dita: il nuovo trailer del documentario su Oasis lo dimostra con crudezza, regalando ai fan uno sguardo intimo su una riappacificazione tutt'altro che scontata.

I fratelli Gallagher si mettono a nudo

Filosofici, malinconici e, come da tradizione, spesso sboccati: così appaiono Liam e Noel Gallagher nei primi minuti del trailer di "Oasis: Don't Look Back in Anger", il documentario Disney+ che ripercorre la clamorosa reunion della band.

Ad aprire le danze è proprio Liam, che torna sulla rottura del gruppo con parole taglienti: "Il modo in cui è finita... inaccettabile... non mi è mai andata giù".

Poco dopo tocca a Noel calare il carico da novanta, ammettendo tutta la sua titubanza verso un ritorno sul palco insieme al fratello: "Non riesco proprio a vedermi sul palco con Liam. Non ho tanta voglia di tornare con quella tensione addosso. Cadremo di nuovo a pezzi?".

Un interrogativo che pesa come un macigno e che, con il senno di poi, i due hanno scelto di affrontare comunque, imbarcandosi in un tour da record capace di macinare incassi milionari e sold-out in ogni angolo del pianeta.

Dietro le quinte di un evento epocale

Il film, scritto da Steven Knight e firmato dalla regia di Dylan Southern e Will Lovelace (già dietro "Shut Up and Play the Hits" e "Meet Me in the Bathroom"), ripercorre l'Oasis Live '25, uno dei ritorni rock più attesi di sempre.

La produzione lo definisce un racconto "apertamente entusiasta" del più grande evento musicale del 2025, capace di restituire emozioni e atmosfere vissute da band e pubblico in tutto il mondo. Le telecamere hanno avuto accesso libero a prove, retropalco e concerti, mentre il documentario custodisce anche la prima intervista congiunta ai due fratelli in oltre 25 anni, un dettaglio che da solo vale il prezzo del biglietto per chiunque abbia seguito la saga Oasis.

Prodotto da Magna Studios e Sony Music Vision, il documentario debutterà in anteprima mondiale al Festival di Venezia il mese prossimo, per poi arrivare nelle sale IMAX e nei cinema selezionati dall'11 settembre, prima dello sbarco in streaming su Disney+ a livello internazionale e su Hulu e Disney+ negli Stati Uniti entro fine anno.