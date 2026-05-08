Oasis: Liam e Noel Gallagher intervistati insieme dopo oltre 25 anni per un nuovo documentario

Liam e Noel Gallagher saranno al centro di un nuovo documentario ideato da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders.

Disney ha inoltre rivelato che il progetto, in arrivo nelle sale nel mese di settembre, che verrà distribuito anche in formato IMAX, regalerà ai fan la prima intervista in cui i due fratelli sono insieme dopo oltre 25 anni.

I dettagli del progetto

Lo studio ha annunciato che il documentario arriverà nei cinema l'11 settembre e, successivamente, sarà disponibile su Disney+.

La regia del progetto è stata affidata a Dylan Southern e Will Lovelace e racconterà lo storico ritorno sul palco degli Oasis avvenuto nel 2025.

Steven Knight ha avuto modo di immortalare in video quanto accaduto durante le prove, dietro le quinte e sul palco del tour della band, considerato uno degli eventi musicali più importanti degli ultimi decenni, a cui hanno assistito moltre star del mondo dello spettacolo come Tom Cruise.

Nel documentario, che darà spazio anche alle emozioni e alle esperienze dei fan di tutto il mondo, ci sarà inoltre la prima intervista che Liam e Noel Gallagher hanno rilasciato insieme dopo oltre 25 anni.

Le dichiarazioni del filmmaker

Knight, in un comunicato stampa, ha dichiarato: "Non vedo l'ora che il mondo veda questo film. Credo che catturi lo spirito e l'emozione di un momento culturale globale e renda giustizia all'arguzia e al genio di due persone eccezionali. Volevo raccontare la storia dei fratelli e della band, ma altrettanto importante, la storia dei fan le cui vite sono state toccate e talvolta cambiate per sempre dalla loro musica".

Il filmmaker ha aggiunto: "È anche la storia di come la musica e la composizione possano unire generazioni, culture, paesi e, in un'epoca di rancore e divisione, darci a tutti un motivo per sperare".