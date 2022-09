Nuovo Santa Clause Cercasi: il nuovo trailer della serie Disney+

Nuovo Santa Clause Cercasi arriverà sugli schermi di Disney+ il 16 novembre e online è stato condiviso il trailer che mostra delle divertenti anticipazioni.

Nel video si vede infatti il protagonista annunciare la sua decisione di andare in pensione, dando il via alle candidature per l'ambito ruolo.

La serie Nuovo Santa Clause Cercasi avrà come protagonisti un cast guidato da Tim Allen ed Elizabeth Mitchell.

Nella serie Disney+, Scott Calvin sta per compiere 65 anni e si rende conto che non potrà essere Babbo Natale per sempre. Sta iniziando a perdere colpi sulle sue responsabilità come Babbo Natale e, cosa più importante, ha una famiglia che potrebbe finalmente beneficiare di una vita nel mondo normale, in particolar modo i suoi due figli che sono cresciuti al Polo. Con un bel po' di elfi, bambini e una famiglia da accontentare, Scott si mette alla ricerca di un Babbo Natale adatto a sostituirlo, mentre prepara la sua famiglia a una nuova avventura per una vita a sud del Polo.

Lo sceneggiatore e produttore Kevin Hench sarà produttore esecutivo della nuova serie in collaborazione con i manager di Allen, Richard Baker e Rick Messina.