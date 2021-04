Nuevo Orden, il Leone D'Argento disponibile in streaming su IWonderfull

Nuevo Orden, il film vincitore del Leone d'Argento, arriva in Italia in digitale da oggi 15 aprile su IWonderfull Prime Video Channel, inaugurando il canale di I Wonder Pictures.

Nuevo Orden, il film vincitore del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria alla 77° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arriva in Italia in prima visione assoluta direct to digital dal 15 aprile su IWonderfull Prime Video Channel, inaugurando il canale di I Wonder Pictures disponibile in abbonamento mensile a 6,99€.

Nuevo Orden è diretto da Michel Franco, cineasta messicano pluripremiato a Cannes con i suoi film Después de Lucía, Chronic e Las hijas de Abril, e vincitore del Leone D'Oro nel 2015 in veste di produttore di Desde allá di Lorenzo Vigas. Nuevo Orden sarà disponibile anche sulla piattaforma on demand IWonderfull.it realizzata in collaborazione con MYmovies, sugli schermi delle sale del circuito #iorestoinSALA e su 1895.com. Nuevo Orden è una visione distopica di un futuro non lontano dall'attuale fase storica e politica del Messico contemporaneo, come sottolinea lo stesso regista.

Locandina di Nuevo Orden

Descrivendo una disparità sociale ed economica sempre più diffusa e insostenibile, il film vuol essere un monito su quali potrebbero esserne le epocali conseguenze. Grazie ad I Wonder Pictures l'Italia è stato il primo territorio ad averne acquisito i diritti per portarlo al cinema e, dopo il lancio in anteprima digitale, la casa di distribuzione bolognese porterà il film anche sul grande schermo non appena i cinema riapriranno le porte.

Uno sfarzoso matrimonio dell'alta società viene mandato a monte da una rivolta inaspettata, scaturita dal conflitto sociale che dà il via a un violento colpo di stato. Attraverso gli occhi della solidale giovane sposa e dei domestici che lavorano per e contro la sua benestante famiglia, Nuevo Orden descrive la travolgente caduta di un sistema politico, con ripercussioni imprevedibili per tutti i protagonisti.