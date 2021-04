Nuevo Orden, clip esclusiva del film vincitore del Leone d’Argento a Venezia 77

Nuevo Orden, il film del quale vi presentiamo una video clip esclusiva, è stato premiato a Venezia 77 con il Leone d'Argento: il capolavoro distopico messicano è disponibile in Prima Visione assoluta direct to digital dal 15 aprile su IWONDERFULL Prime Video Channel.

Nella video clip, in lingua originale e sottotitolata in italiano, che potete vedere sopra, alcuni dei protagonisti del film sono impegnati in una sfarzosa festa quando diverse persone scavalcano il muro di cinta della villa. Pochi attimi dopo Daniel (Diego Boneta), temendo una rapina, offre il suo orologio all'uomo che gli punta la pistola contro.

Il film descrive la rovinosa caduta di un sistema politico con gravi e imprevedibili ripercussioni per tutti i coinvolti. Quando un sontuoso matrimonio dell'alta società va a rotoli per via di una rivolta improvvisa, ne scaturisce un conflitto sociale che dà il via a un violento colpo di stato. Uno sfarzoso matrimonio aristocratico si trasforma in una rivolta agitata dal conflitto di classe, che farà da anticamera a un violento colpo di Stato. Al centro del racconto la giovane sposa e i suoi maggiordomi, che lavorano per la sua famiglia benestante ma sentono come possa essere arrivata l'occasione per ribaltare i ruoli determinati dal sistema di potere. Un racconto distopico ambientato in Messico, un Paese nel quale le disparità economiche e sociali sono estremamente diffuse.

Nuevo Orden, il film vincitore del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria alla 77° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arriva in Italia in Prima Visione assoluta direct to digital dal 15 aprile su IWONDERFULL Prime Video Channel, inaugurando il canale di I Wonder Pictures disponibile in abbonamento mensile a 6,99€.

Nuevo Orden sarà disponibile anche sulla piattaforma on demand IWONDERFULL.IT realizzata in collaborazione con MYmovies, sugli schermi delle sale del circuito #iorestoinSALA e su 1895.cloud

Nuevo Orden è diretto da Michel Franco, cineasta messicano pluripremiato a Cannes con i suoi film Después de Lucía, Chronic e Las hijas de Abril, e vincitore del Leone D'Oro nel 2015 in veste di produttore di Desde allá di Lorenzo Vigas.

La pellicola messicana ha tra i protagonisti Naian González Norvind, Fernando Cuautle, Diego Boneta, Samantha Yazareth Anaya, Luna Arboledas, Dario Yazbek Bernal e Patricia Berna. La sceneggiatura è firmata dal regista Michel Franco.