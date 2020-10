Notting Hill: Nicole Kidman sognava di sostituire Julia Roberts nel film

Nicole Kidman ha raccontato di aver sognato il ruolo da protagonista in Notting Hill, poi interpretato da Julia Roberts accanto a Hugh Grant: 'Avrei dovuto interpretare anche un ruolo in Love Actually'.

Nicole Kidman sognava di interpretare Anna Scott, protagonista del film Notting Hill, ruolo poi ricoperto da Julia Roberts. L'attrice ha spiegato che, secondo lei, a quei tempi non aveva sufficiente talento per la parte.

Notting Hill: Julia Roberts e Hugh Grant in una scena

Durante una chiacchierata con Hugh Grant, organizzata da Marie Claire, Nicole Kidman ha ammesso che avrebbe voluto interpretare il ruolo da protagonista di Notting Hill. L'attrice ha spiegato che quello di diventare Anna Scott rappresentava per lei un vero e proprio sogno. Il film del 1999 diretto da Roger Michell avrebbe visto Nicole Kidman recitare al fianco proprio di Grant, con cui ha recentemente condiviso il set di The Undoing, la serie tv in uscita su Sky Atlantic. Kidman ha inoltre raccontato che, in realtà, la sua strada si sarebbe potuta incrociare con quella del collega anche in un'altra occasione, poiché era quasi finita nel cast di Love Actually - L'amore davvero.

"Penso che ci fosse qualcosa che mi spingeva a desiderare davvero il ruolo che Julia Roberts ha interpretato in Notting Hill. Però non ero conosciuta abbastanza e non avevo abbastanza talento" ha dichiarato Nicole Kidman che ha poi cambiato discorso dicendo: "Ad un certo punto avrei dovuto interpretare un piccolo ruolo in Love, Actually". "Eri tu? Quale parte?" ha chiesto Grant, a cui Kidman ha risposto: "Non ricordo. Non era un ruolo importante, comunque".

La coppia ha poi parlato della chimica che si è creata sul set di The Undoing - Le verità non dette, in cui recitano nei panni di una coppia di marito e moglie coinvolti in un misterioso omicidio a Manhattan. Grant ha detto che Kidman è stata "molto brava a farci entrare in contatto" durante le riprese: "Sì, beh, mi piaceva quindi è stata una parte davvero facile. Ricordo di essermi sdraiato sul letto mentre stavamo girando in camera, parlando con la regista Susanne Bier e pensando, 'questa è la parte migliore. Mi mancherà'". "C'era qualcosa di molto rilassante, è vero, perché io sono australiana e tu sei britannico, abbiamo qualcosa di simile, non lo so, forse è solo un senso dell'umorismo ma si crea una buona chimica", ha aggiunto Kidman.