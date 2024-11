Notting Hill, Hugh Grant trova il suo personaggio disdicevole: "Perché non ha le palle?"

Hugh Grant ha manifestato un profondo disprezzo per il suo personaggio nella commedia romantica di Roger Michell, Notting Hill, il libraio William Thacker che si innamora della famosa attrice Anna Scott, interpretata da Julia Roberts. L'attore di Heretic ha usato termini particolarmente forti per definire il temperamento di William.

Non è la prima volta che Hugh Grant critica alcuni aspetti del film scritto da Richard Curtis, e questa nuova invettiva potrebbe non stupire particolarmente i fan, che conoscono bene lo humor caustico dell'attore e la sua propensione a esternare commenti poco concilianti.

Un tizio spregevole

"Ogni volta che sto cambiando canale a casa, dopo qualche drink, e questo film appare, penso solo al motivo per cui il mio personaggio non abbia le palle" ha dichiarato Grant, prima di descrivere nello specifico una scena che non ha mai particolarmente apprezzato.

Hugh Grant in una scena di Notting Hill

"C'è una scena in questo film in cui lei è a casa mia e i paparazzi arrivano alla porta e suonano il campanello, e penso di averla semplicemente lasciata passare e aprire la porta, ed è terribile" protesta l'attore "Non ho mai avuto una fidanzata, e adesso una moglie, che non mi abbia detto 'Perché diamine non l'hai fermata? Che cosa c'è che non va in te?'. E non ho davvero una risposta a questa domanda. È così che è stato scritto, e penso sia davvero spregevole".

I complimenti a Julia

Nel corso della medesima intervista, Hugh Grant ha elogiato la co-star Julia Roberts:"Probabilmente, ogni volta che recitavo con Julia, come succede con qualsiasi altra brillante attrice, pensavo 'Oh cavolo, non sarò mai bravo quanto lei'. E lei è fantastica nel trasmettere emozioni, ha quella qualità per cui sembra che la sua pelle sia sottilissima. Si può quasi vedere la sua anima".

Notting Hill è uscito nelle sale nel 1999 e racconta la complicata storia d'amore sulla rotta Londra-Los Angeles tra un impacciato libraio londinese William Thacker (Hugh Grant) e una famosa star di Hollywood Anna Scott (Julia Roberts).