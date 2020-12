Notte al museo - Il segreto del faraone: il film è dedicato a Robin Williams

Notte al museo - Il segreto del faraone, su scelta del regista, è stato dedicato a Mickey Rooney e Robin Williams: entrambi gli attori sono scomparsi prima dell'uscita del film. Questa è stata l'ultima pellicola in cui è comparso Williams visto che nel suo ultimo film, Un'occasione da Dio, è presente solo la voce dell'attore.

Notte al museo - Il segreto del faraone: una scena con Ben Stiller e Robin Williams

I piani per uno spin-off con Jedediah e Octavius sono stati cancellati dopo la morte di Robin Williams. Secondo alcune voci anonime l'attore soffriva di perdita di memoria ed era spesso frustrato sul set: non riusciva più a ricordarsi le sue battute.

Un'immagine tratta da Notte al museo - Il segreto del faraone

Nei mesi prima della sua morte il cervello di Williams è stato vittima di una grave patologia che i medici successivamente hanno identificato come un caso insolitamente grave di demenza da corpi di Lewy.

La vedova dell'attore, Susan Schneider Williams, dopo la sua morte, ha scritto in uno straziante editoriale pubblicato sulla rivista Neurology: "Robin stava impazzendo e ne era consapevole. Riuscite a immaginare il dolore che ha provato? No, non potete, nessun può farlo."