Notre Dame, la Disney donerà 5 milioni di dollari per la sua ricostruzione

Disney in aiuto di Notre-Dame: lo studio donerà 5 milioni di dollari per la ricostruzione della cattedrale gravemente danneggiata dall'incendio di lunedì scorso. Bob Iger, presidente e amministratore delegato della casa di Topolino ha sottolineato la vicinanza della società alla Francia e in particolare alla comunità parigina, colpita al cuore da questa tragedia inaspettata.

Il gobbo di Notre Dame, una scena del film d'animazione

"Notre Dame è un simbolo di speranza e di bellezza che per secoli ha plasmato il cuore di Parigi e l'anima della Francia, la sua architettura ispira rispetto e riverenza". Queste le parole di Bob Iger, rilasciate al quotidiano Le Parisien. Nella cattedrale, gioiello dell'arte gotica, fu ambientato Il gobbo di Notre Dame, adattamento animato del romanzo di Victor Hugo, Notre Dame de Paris, dal quale verrà anche tratta una versione in live action come è già successo per La bella e la bestia e per i più recenti, e imminenti, Aladdin e Il re leone.

E proprio sui social, mentre la chiesa era in fiamme, si è diffusa anche una immagine del Gobbo di Notre Dame ad opera di Cristina Correa Freile in cui era ritratto il gobbo Quasimodo in lacrime che abbracciava la cattedrale, quasi come a difenderla dall'offesa che aveva appena ricevuto.