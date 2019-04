Il Gobbo di Notre Dame e l'incendio della cattedrale: l'abbraccio in un disegno

Il Gobbo di Notre Dame, in un disegno realizzato da Cristina Correa Freile, esprime il suo dolore per l'incendio che ha colpito la cattedrale francese.

Poche ore fa l'iconico edificio è stato attaccato dalle fiamme e a causa del rogo è crollata la guglia e il tetto di Notre-Dame, l'emozionante immagine con il commovente abbraccio disegnata da Cristina Correa Freile - architetto e illustratrice - sta ora diventando virale e un simbolo dei sentimenti di milioni di persone.

Le drammatiche foto e i video che immortalano la distruzione in corso a Parigi hanno fatto il giro del mondo e hanno suscitato molte emozioni, riassunte in modo perfetto da un disegno condiviso dall'artista e architetto Freile su Instagram. Il suo disegno mostra Quasimodo, nella versione resa famosa dal film animato della Disney, mentre abbraccia la sua amata cattedrale, esprimendo la sofferenza e il dolore nel vedere i danni causati dal rogo.

Il Gobbo di Notre Dame in lacrime dopo l'incendio che ha colpito la cattedrale

Secondo quanto riportano le ultime notizie provenienti dalla capitale francese, la struttura di Notre-Dame sarebbe in salvo e sedici statue che erano presenti sul tetto erano state, per fortuna, rimosse quattro giorni fa a causa dei lavori di restauro. Proprio l'attività che era in corso sulla struttura avrebbe dato il via alle fiamme, anche se per ora i pompieri e le autorità non hanno diffuso la potenziale causa dell'incendio, preferendo non sbilanciarsi fino ai necessari rilevamenti.

La Disney è attualmente al lavoro su un adattamento live-action proprio del film Il gobbo di Notre Dame, progetto che verrà scritto da David Henry Hwang e avrà tra i suoi produttori Alan Menken e Stephen Schwartz che si occuperanno delle musiche e da Josh Gad, impegnato come produttore e forse come attore nel ruolo principale.

Il gobbo di Notre Dame, una scena del film d'animazione

La storia raccontata nel film animato è ambientata nel quindicesimo secolo a Parigi e racconta quello che accade a Quasimodo, rinchiuso nella chiesa di Notre Dame dove suona le campane. Il ragazzo era stato quasi ucciso dal malvagio Claude Frollo quando era un bambino e ha trascorso tutta la sua vita senza mai uscire dalla cattedrale. Durante la Festa dei Folli, Quasimodo decide però di uscire e partecipare alle celebrazioni, incontrando la zingara Esmeralda e il soldato Febo. I tre si scontreranno quindi con Frollo, determinato a distruggere la Corte dei Miracoli.